La acusación del gobierno de Maduro contra Rafael Ramírez, tantas cosas que la rodean…

En el corazón de París, casi al lado de los Campos Elíseos y del jardín de las Tullerías se encuentra ubicado el Hotel Crillon uno de los mas lujosos y caros de París. Allí, en el restaurant L’Ecrin, de alta gastronomía, un hombre encabezaba la mesa en una de sus acostumbradas veladas, era Diego Salazar Carreño, un adulado huésped que mantenía habitación fija durante todo el año, y cotidianamente celebraba con amigos a todo dar con los más finos licores y delicadas presentaciones gastronómicas. El 23 de noviembre del 2009, en una de estas juergas, al terminar, alicorado, el hombre pidió la cuenta que sin mirar detalles la firmó y además, en el plato consignó un cheque aparte por propina. El mesero no podía creer el monto que allí estaba escrito ¡CIEN MIL EUROS!! Todo asustado el «serveur» corrió a la gerencia a notificar el hecho.

LA INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA FRANCESA El detalle de la monumental propina provocó una investigación pues el mesero tuvo miedo y corrió a la gerencia a notificarla, de allí llamaron a la policía y la pesquisa, en un primer momento llevó a unas cuentas con fondos permanentes superiores a los 200 millones de euros en la Banca Privada D’ Andorra (BPA), paraíso fiscal de baja exposición mediática. El cheque era de la cuenta de la firma Highland AssetsCorporation, registrada en Panamá, manejada por el mencionado Diego Salazar Carreño primo hermano de Rafael Ramírez Carreño. Las autoridades intervinieron y congelaron aquellos dineros que finalmente se aproximaban a los 5 mil millones de dólares. Contratado como fue para el caso el abogado Baltasar Garzón logró que se levantaran esas sanciones y devolvieran los dineros a su titular, el dadivoso primo.

DIEGO SALAZAR, EL PRIMO DUEÑO DE LOS SEGUROS DE PDVSA Las investigaciones provocadas por el suceso llegaron a esclarecer que en la citada cuenta se recibían dineros con frecuencia que provenían de grandes empresas chinas -en particular una denominada CAMC Engineering- que declaraba pagos por «asesoramientos», pero que en realidad eran comisiones por contratos corruptos por negocios turbios en PDVSA entonces presidida por Rafael Ramírez.

LA INDIFERENCIA DEL GOBIERNO EN VENEZUELA Este episodio dio lugar a una larga trama que fue arrojando escandalosas informaciones en distintas partes del mundo, pero en Venezuela cero reacciones oficiales, cero denuncias del Ministerio Público. De Diego Salazar Carreño solo años después, en el 2017, salieron unas pocas referencias de que había sido detenido en Caracas, una detención blanda pues al hombre nunca se le vio en esas celdas del horror en las que martirizan a los adversarios políticos. Tampoco nunca tocaron a Rafael Ramírez Carreño hacia donde apuntaban los indicios, y quien hacía que su primo Diego monopolizara los contratos de seguros de PDVSA y de todas sus derivadas.

LA OFICIALIZACIÓN DE LA IMPUNIDAD: SE PROHIBIÓ ACCIÓN CONTRA RAFAEL RAMIREZ En vez de perseguirlo, hace un poco mas de 5 años el gobierno de Nicolás Maduro a través de su tribunal supremo de justicia absolvió por adelantado de toda responsabilidad a Rafael Ramírez en cualquier hecho ilícito que se le quisiera imputar. Esto ocurrió en dos pasos, a saber: PRIMER PASO: El 25 de octubre de 2016 la sala constitucional del tsj de Caracas, bajo ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez, admitió la demanda de nulidad que interpuso Rafael Ramírez Carreño contra el procedimiento de investigación dictado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional por los actos del demandante en su condición de presidente de PDVSA, y en consecuencia dictó medida cautelar de suspensión de los efectos de la investigación abierta por dicha Comisión. VER: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/191316-893-251016-2016-16-0940.HTML SEGUNDO PASO: Cuatro meses después, el 24 de febrero del 2017, el mencionado tribunal, con ponencia de la misma Gladys Gutiérrez, ratificó lo anterior y sentenció la nulidad de cualquier investigación respecto a irregularidades cometidas por Rafael Ramírez Carreño durante los años transcurridos en su gestión (entre 2004 y 2014) como presidente de PDVSA, y en consecuencia anuló todos los actos de investigación que al efecto realizó la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. VER:

Haz clic para acceder a Sentencia-88-Sala-Constitucional-24-2-17.pdf

EL OTRO CASO IMPUNE: «US PDVSA LITIGATION TRUST» Esta fue una trama muy escandalosa. Haciendo un muy apretado resumen tenemos que por ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Miami, fue presentada una demanda contra 42 personas físicas y también contra personas jurídicas a quienes acusaban de robos a PDVSA. Según el jefe del bufete de abogados demandantes las cifras del delito alcanzaban a «mas de 10 mil millones de dólares» que según el alegato de los demandantes fueron robados a PDVSA por una banda que operó internamente en los 10 años que Rafael Ramírez la gerenciaba.

Lo que inmediatamente llamó la atención fue que la demandante, la que reclamaba el dinero, no era la víctima del robo, no era PDVSA, sino una persona jurídica a la que funcionarios del gobierno de Maduro, entre ellos Nelson Martínez entonces ministro del petróleo (a quien elel transcurso del juicio metieron en prisión donde lo dejaron morir, o mataron según algunas versiones que indicaron que se lo hicieron para mantenerlo a buen resguardo y no fuera a delatar la verdad) y también el procurador del régimen, Reinaldo Muñoz Pedroza, ilícitamente le cedieron los derechos a una empresa privada, una empresa de papel, para su recuperación. Esta falsa empresa la crearon mediante un documento que registraron en New York bajo la denominación «US PdvsaLitigation Trust», y allí en ese documento establecieron que los dineros que se recuperaran de ese robo solamente le regresarían a Venezuela el 34 por ciento, pues el resto, 66 por ciento, se repartirían entre los abogados demandantes, un investigador y un financista de la mencionada empresa. En resumen, idearon una muy particular forma de recuperar el dinero robado: los demanandantes se robarían los dineros que habían sido robados.

La citada acción judicial fracasó, la Corte dictaminó que el documento de cesión de los derechos de PDVSA a la firma privada no era válido porque estaba fundado sobre la única finalidad de proponer una demanda. La cita jurisprudencial en la que se apoyó la sentencia establecía que «se prohíbe la compra de pagarés, valores u otros instrumentos o derechos con la intención y con el propósito de entablar una demanda.» El gobierno de Maduro nunca levantó la voz para establecer la evidente responsabilidad de Rafael Ramírez en ese mega robo pues todo ocurrió durante los diez años de su gestión en la petrolera.

VER LA SENTENCIA: https://law-justia-com.translate.goog/cases/federal/appellate-courts/ca11/19-10950/19-10950-2021-03-18.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc

LA TRAMA CONTINUÓ EN SUIZA En Ginebra propusieron una segunda acción judicial para recuperar la parte del dinero del mencionado robo que dos de los implicados, los venezolanos Francisco Morillo y Leonardo Baquero se llevaron para allá y los invirtieron en una gran cantidad de propiedades. Tampoco allá ni mencionaron a Rafael Ramírez.

Toda esta trama la conozco a profundidad, la de Miami y la de Ginebra pues junto a otros dos venezolanos Norma Camero y Federico Alves, estuvimos trabajando para develarla, trabajo que realizamos a nuestras propias expensas, sin el apoyo que muchas veces pedimos a la Asamblea Nacional y al entonces procurador del interinato José Ignacio Hernández quien en eso tuvo una participación infame. En Ginebra produjimos una acusación penal contra Rafael Ramírez, la única que hasta ahora se ha in tentado, y que fue desestimada por falta de apoyo legal del mencionado procurador interino.

LA ASAMBLEA NACIONAL ABRIÓ INVESTIGACIÓN

El gobierno de Maduro nunca se molestó en hacer algo respecto al manejo de PDVSA en manos de Rafael Ramírez a pesar de tantas denuncias escandalosas que se sucedieron. La Asamblea Nacional fue la que abrió una investigación respecto a ello, esto con oposición de la fracción parlamentaria del PSUV la cual -en la línea de la impunidad a los delitos de Rafael Ramírez- se retiró de la sesión decisiva. Esa investigación que acordó la AN fue la que luego, y casi de inmediato, fue prohibida por la antes mencionada sentencia del tribunal de Caracas absolviendo prematuramente y sin permitir juzgamiento alguno a Rafael Ramírez.

TAMPOCO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA HIZO NADA

La Contraloría General de la República en manos del compadre de Cilia Flores, el abogado Manuel Galindo Ballesteros nunca emitió pronunciamiento alguno respecto al desfalco de PDVSA ratificando así una vez mas la total complicidad con las actuaciones de Rafael Ramírez y con el saqueo a los dineros públicos ocurridos durante la presidencia que ejerció en la petrolera estatal.

AHORA LOS DOS TAREK DENUNCIAN A RAFAEL RAMÍREZ

Después de tanta complicidad de Nicolás Maduro y de todo su aparato estatal en los hechos corruptos de Ramírez Carreño que hasta lo tuvo a él -a Maduro-entre los integrantes de la Directiva de PDVSA, ahora lo acusa de ladrón como si no hubiera sabido y hasta participado en todos aquellos desmanes como directivo que también fue de la petrolera.

» LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER «

Otro de los personajes claves del gobierno de Maduro también han estado compartiendo gestiones en PDVSA, por ejemplo Delcy Rodríguez quien allí estuvo como vicepresidenta de Asuntos Internacionales y directora interna de la Junta Directiva de la empresa, y nunca, jamás, ninguno de estos personajes abrió la boca para denunciar las irregularidades que allí ocurrían, la línea era la complicidad total: » Laissez faire, laissez passer «

DE LA CO-PARTICIPACIÓN DELICTIVA A LA DENUNCIA

Coordinadamente Tarek el Aissami y Tarek William Saab se lanzan contra Rafael Ramírez Carreño denunciándolo como autor de hechos delictivos durante la gestión que desarrolló en PDVSA como » autor intelectual y material de un mega robo perpetrado contra la empresa » dicen, pero solo refiere aquellos ejecutados entre febrero de 2012 y marzo de 2013, lo demás se lo perdonaron… Falta que ahora que Rafael Ramírez acuse a Tarek por desacato de la antes aludida sentencia de Gladys Gutiérrez que estableció que el señor no cometió ningún hecho punible.!!

PREGUNTAS PARA REFlEXIONAR

¿Porqué antes nunca accionaron legalmente contra toda esa trama delictiva que se ejecutaba por años contra el patrimonio nacional?

¿Cómo es posible que estando el alto comando político del régimen formando parte de la directiva de PDVSA no se hubieran percatado de ese escandaloso saqueo?

¿Pudo haber obrado sola, por su cuenta, la directiva del tsj en general y Gladys Gutierrez en particular para emitir la mencionada sentencia absolviendo por adelantado a Rafael Ramírez Carreño de toda investigación?

MI OPINIÓN Y CONSEJO A RAFAEL RAMÍREZ:

Usted debería negociar con las autoridades norteamericanas, en especial con su Departamento de Justicia (Fiscalía y FBI) que de seguro le ofrecerían altos beneficios para que les declarara toda la verdad de estos hechos, suministrara las pruebas que seguramente posee, devolviera los dineros que obtuvo de sus actos delictivos. De otra forma señor Ramírez usted nunca tendrá paz, ni tranquilidad pues no solo tiene a sus espaldas muchas víctimas, sino que siempre tendrá que andar pendiente de alguna operación exitosa para ponerlo en prisión por muchos años y sin derecho a nada.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3

