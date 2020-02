La actriz Liv Tyler ahora enfrenta retos en un grupo de paramédicos

Entornointeligente.com /

“Hacemos una serie acerca de bomberos, pero no queremos quedarnos en la idea de recrear algo que ya ha sido exitoso; lo que buscamos es ubicarlos en una lectura más humana, que los muestre como personas y no como caricaturas”, dice el actor Rob Lowe, protagonista de la serie 9-1-1: Lone Star.

En esencia, esta serie , que se estrena hoy (10 p.m. por el canal de televisión paga Fox), retoma el modelo de los héroes cotidianos que tratan de abrirse paso en un contexto lleno de retos y rechazos. Además de ser una derivación o spin off (como se le dice en Estados Unidos) de la serie 9-1-1, en la que se mostraba la vida de un equipo de personas en una línea de emergencias.

Pero en 9-1-1: Lone Star el asunto se centra en la vida de Owen Strand (Lowe), que asume el liderazgo de reconstruir una estación de bomberos en Austin, Texas. Él vivió una experiencia traumática en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, pero ahora enfrenta una de sus tareas más difíciles al cambiar su hogar por un nuevo territorio y una labor que lo confronta. Tiene que asumir una serie de batallas personales mientras se acopla al reto.

‘911: Lone Star’, el actor Rob Lowe (centro) tiene que comenzar una nueva vida como bombero.

Foto: Fotos: Fox

“Austin (Texas), ya sabes, estás en un área y hay rodeo, sombreros, cinturones, música country, pistolas en la parte trasera del auto, camionetas. Vas dos cuadras y te encuentras con hipsters con boinas que beben café de diseñador y tocan el ukelele en la esquina”, explica el actor, recordado por películas como Class, The Hotel New Hampshire o St. Elmo’s Fire, en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO, haciendo referencia al impacto cultural y social que vive el protagonista a en su nuevo espacio de trabajo.

Rob Lowe comparte protagonismo con Liv Tyler ( El señor de los anillos , Armageddon, Ad Astra ) quien hace el papel de Michelle Blake, una jefa de paramédicos que trabaja en la ciudad y poco a poco tendrá que generar una conexión con el equipo de bomberos nuevos, lidiando con los casos que se presentan.

Emergencias hospitalarias, heridos, incendios, un poco de hostilidad y situaciones que rayan en lo insólito, sumados a un pizca de humor y buena vibra, le dan otro sabor a una fórmula que también propone una mirada más directa al tema de la inclusión.

El creador de la serie, Ryan Murphy ( Glee, The Politician, American Horror Story ), siempre quiso contar sus historias desde la perspectiva de individuos que escapan de los modelos establecidos, así como generar más oportunidades a directoras, productoras y comunidad LGTB+ dentro de sus historias. 9-1-1: Lone Star no es la excepción.

“Es increíble estar experimentando eso, llegar a ver la diversidad en todos estos personajes (…). Es posible que tal vez no sean necesariamente comunes para ese tipo de programas, no lo sé. Ha sido asombroso”, recalca Liv Tyler.

Homenaje al son de ‘María Teresa y Danilo’ en el Carnaval de las Artes ‘Bojack Horseman’, la tragicomedia moderna llega a su fin ¿Machismo en la pantalla grande? Un debate histórico ¿Será mejor el final de ‘Better Call Saul’ que el de ‘Breaking Bad’? En la trama hay un bombero transgénero que decidió con valentía hacer su proceso de transición; también, un joven latino meticuloso y un poco introvertido, una musulmana muy devota pero rebelde y adicta a la adrenalina, así como un sobreviviente de una tragedia en la estación de bomberos de Austin, lo cual, de hecho, es lo que detona el marco argumental.

“Murphy tiene esa capacidad de darle a una historia de emergencias un aire muy actual, con situaciones que se salen del molde” , insiste Rob Lowe al respecto.

Un ejemplo lo da la propia Liv Tyler, que se convierte en una mujer muy ruda y con una serie de conflictos que contrastan con la imagen que ella ha desarrollado en otros proyectos en el cine o la televisión.

“Es gracioso porque realmente creo que Michelle se parece más a mí que ningún personaje que haya interpretado, me gustó meterme en su piel (…). La gente siempre me ve, creo, porque tengo una voz suave o algo así, en ese ámbito de papeles suaves o etéreos, pero en realidad me veo a mí misma como una persona fuerte y resistente”, recalca la actriz de 42 años.

En su primer episodio, 9-1-1: Lone Star ofrece un viaje rápido a una serie de cambios en la vida de quienes llevan la historia. Desde el principio deja muy claro que le interesa equilibrar la importancia de elementos como credo, raza, orientación sexual o religión .

Es increíble estar experimentando eso (…) Es posible que tal vez no sean necesariamente comunes para ese tipo de programas, no lo sé. Ha sido asombroso: Liv Tyler

FACEBOOK TWITTER La producción no se complica desarrollando conflictos muy profundos, sino que plantea situaciones que conectan fácilmente con el espectador, gracias a elementos de drama, humor y acción que se mezclan sin mayores sorpresas. Una receta que no es negativa para la intención de entretenimiento y aventura con la idea de reconocer a héroes cercanos: los bomberos, la policía y los paramédicos.

De hecho, la crítica ha reconocido el trabajo de la producción. Para Daniel Fienberg, de la revista The Hollywood Reporter , se trata de “un escapismo entretenido y estimulante”. A su vez, Kelly Lawyer, de Usa Today , tuvo una crítica positiva al reconocer que “todo brilla porque es entretenida y cuenta con el encantador Rob Lowe. Además, el reparto tiene mucha química entre sí”.

Sin embargo, para Joel Keller, de la revista Decider, es una propuesta tibia. “Si te gustó 9-1-1 (la serie de la que se derivó este proyecto televisivo), te gustará esta nueva apuesta. Si no, te parecerá más de lo mismo (…). La presencia de Lowe y Tyler ayuda a suavizar las tonterías que los rodean”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

