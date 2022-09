La actriz Anne Hathaway se enamoró del cuatro venezolano gracias a una presentación de Jorge Glem

Entornointeligente.com /

La actriz estadounidense Anne Hathaway, mostró su interés por el cuatro venezolano en la reciente presentación del destacado cuatrista Jorge Glem, en el Carnegie Hall de Nueva York, junto al multipremiado cantante Jon Batiste.

Por medio de su cuenta en la red social Instagram, Glem -fundador de C4 Trío- compartió la anécdota, destacando además la relevancia que ha adquirido la musicalidad del cuatro venezolano en grandes escenarios a nivel mundial.

«Imaginen que se acerca una muchacha muy bonita en el Carnegie Hall y me dice en inglés: ‘¿Cómo se llama tu instrumento musical? Es una de las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida», describió Glem en su publicación, a propósito de su encuentro con Hathaway.

Frente a esta interrogante, y sin haber reconocido a su interlocutora, le respondió: «Cuatro venezolano, like four in spanish».

«Me la quedo viendo y descubro al personaje. La gran Anne Hathaway ¡Qué honor! Familia cuatrísca, tenemos una nueva fan de nuestro instrumento nacional. ¡A seguir trabajando duro!», precisó Jorge Glem.

En su publicación previa, el músico venezolano, expresó su emoción de llevar el cuatro a uno de los teatros más importantes del mundo, el Carnegie Hall, junto a uno de los artistas más importantes de nuestra era, como lo es Jon Batiste, con quien ha pisado ese escenario anteriormente.

