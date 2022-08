La actitud de Cristiano Ronaldo que provocó el enojo y las críticas de los hinchas del United

Entornointeligente.com /

El futuro de Cristiano Ronaldo aún no se define . El jugador, al parecer, desea irse del Manchester United a un club que dispute la Champions League. El club, por el contrario, quiere que el portugués cumpla su contrato.

CR7 no participó de la gira por Asia y Oceanía por «problemas personales». El último domingo jugó su primer partido de pretemporada. Disputó los primeros 45 minutos del duelo amistoso contra el Rayo Vallecano.

El futbolista fue recibido con cariño por los fanáticos en Old Trafford. Pero no hizo un gran partido. En Inglaterra no gustó un gesto que tuvo con el técnico Erik Ten Hag. Mientras le daban instrucciones, el ex Real Madrid se encogió de hombros.

«Definitivamente no está al nivel de nuestro equipo actual, porque se perdió muchas semanas. Así que necesita juegos y necesita mucho entrenamiento», expresó luego el entrenador.

Tras ser sustituido, Cristiano ni siquiera se quedó en el estadio. Abandonó el recinto cuando todavía faltaban 10 minutos de partido. Fue duramente criticado por los hinchas en redes sociales.

