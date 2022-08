La aceleración del tiempo

Entornointeligente.com /

Emma me saludó en la mañanita con una exclamación: «¡Se fue el año, doña, buenos días!».

No pude menos que estar de acuerdo, el tiempo pasa más rápido, no sé por qué. Recuerdo cuando era una niñita y suspiraba porque la tarde pasara rápido para ir a casa y jugar un rato. El tiempo en aquella lejana época parecía demorarse y hacerse el remolón, esas horas en la escuela eran eternas, sobre todo en aquellas clases con materias difíciles y maestros antipáticos. Aquello no tenía fin, era desesperante, definitivamente.

Ahora, en mis años dorados, el tiempo se me escapa entre los dedos, sin remedio. Dicen los científicos que la Tierra está girando más rápido y que el día trascurre más acelerado. No dicen nada sobre la noche, a lo mejor la Luna frena la carrera un poco, ¡quién sabe!

Emma también está preocupada por este asunto, además de que parece que no logra hacer todo lo que necesita, como si estuviera compitiendo con las horas. Yo trato de hacerla comprender que ya sus años mozos pasaron y debe de tomar las cosas con pausa, la casa no se va a caer y lo que no se hace hoy, se hará mañana. Pero estas reflexiones le entran por un oído y le salen por el otro, ella se empeña en hacerlo todo, sin prestarle atención al cumulo de años y menos a los achaques. En fin, filosofando terminé de tomarme el café y las dos la emprendimos con lo que nos presentaba el día.

