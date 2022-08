La acción que demuestra la tensa relación que hay entre Messi y Mbappé en el PSG

Entornointeligente.com /

Lionel Messi durante su primera temporada con el PSG 14 de Agosto 2022 · 13:54 hs El PSG volvió a golear en la Ligue 1, con una actuación brillante de Neymar y Lionel Messi. Sin embargo, no todo es felicidad en el plantel parisino, ya que hubo una jugada donde se confirmó la tensa relación que existe entre el capitán de la selección argentina y Kylian Mbappé.

En medio del compromiso entre PSG y Montpellier, hubo un cruce que quedó grabado en cámara entre la ‘Pulga’ y ‘Donatello’. Para sorpresa del ‘10’ de la selección argentina, el francés lo topó con el hombro y se retiró. Lionel Messi lo regresó a ver atónito, mientras el campeón del mundo se retiraba.

Más noticias de fútbol internacional: La razón por la cual Galtier sustituyó a Neymar, un gesto que no gustó a Mbappé

Lionel Messi ya tiene su candidato para ganar el Balón de Oro, no es Mbappé

La situación de Mbappé con Messi y Neymar parece insostenible. Su actitud va de la mano con lo que sucedió en el compromiso, donde se lo notó disperso, alejado de sus compañeros e inclusive recriminó a Vitinha por no pasarle el balón en un contragolpe parisino.

Mbappé contra los sudamericanos: La tensión no solo es con Lionel Messi. Neymar ratificó que no se lleva con el francés. A través de Twitter, el brasileño le dio like a varios posteos donde cuestionan la actitud de ‘Donatello’, su intención de creerse dueño del PSG y la terquedad al momento de patear los penales y no dejarle a Ney.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com