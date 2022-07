Entornointeligente.com /

ROMA. – Meno nascite, migranti che si spostano in altri paesi o che tornano a casa, giovani italiani formati che vanno all’estero, aumento dell’età media di vita. La crisi demografica dell’Italia è nota e sempre più evidente ma avrà anche un impatto notevole, fra tutti gli altri, sul mondo del lavoro che potrà contare su un bacino di lavoratori sempre più ridotto, di 6,8 milioni di persone in meno. La popolazione non in età da lavoro (under 15 e over 64) registrerà poi una robusta crescita, di 3,8 milioni di persone.

E già ora, il calo demografico ‘distorce’ il dato sul tasso di occupazione che è più basso delle statistiche ufficiali. A disegnare il quadro è la Fondazione Di Vittorio della Cgil in un articolo firmato dai due ricercatori Beppe De Sario e Nicolò Giangrande.

Il lavoro suggerisce una serie di misure, alcune immediate, altre più strutturali. Nel breve si chiedono interventi «sulle condizioni di lavoro, sulla precarietà, sui salari e sul regime di orari» oltre a cambiare le «politiche migratorie in entrata e in uscita, sia numericamente che dal punto di vista dei diritti delle persone» e interventi a sostegno della natalità.

La diminuzione della popolazione, «è un fenomeno ormai consolidato», ricorda la ricerca: le stime a vent’anni indicano infatti una riduzione della popolazione residente in Italia da 59,0 milioni del 2022 ai 56,0 milioni previsti nel 2042 (-3,0 milioni, -5,0%) e un aumento dell’età media da 46,2 anni a 50,0 anni.

Ad aggravare la situazione, come spiega il presidente della Fondazione Fulvio Fammoni, va ricordato come «mediamente ogni anno circa 100 mila persone emigrano dall’Italia verso l’estero, in cerca di un salario migliore ma anche di poter svolgere il lavoro per il quale si sono formati e che in Italia raramente gli viene proposto. Si tratta per circa un terzo di giovani in età compresa tra 25 e i 34 anni e con un’alta percentuale di laureati o con titolo di studio superiore».

Per loro, secondo la segreteria Confederale della Cgil Tania Scacchetti «vanno offerte le prospettive di un lavoro dignitoso e di qualità che risponda alle loro competenze, un salario adeguato, un sistema di welfare che li protegga e li sostenga». C’è poi il capitolo immigrati. Come sottolinea il rapporto quelli senza titolo valido di soggiorno presenti sul territorio nazionale ammontano mediamente a 5-600 mila persone.

«La sanatoria del 2021 ha raccolto circa 220 mila domande in gran parte ancora non evase, ma non è difficile prevedere che da allora il bacino degli «irregolari per forza» che si preferisce mantenere in clandestinità e non far emergere per tornaconto di chi li sfrutta, si è ricostituito». «Si precludono così diritti e condizione materiale di quelle persone ma si priva anche lo Stato di un importante quantità di risorse in tasse e contributi» rileva l’analisi.

