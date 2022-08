Entornointeligente.com /

ROMA. – Nuova puntata in quella che potrebbe passare tranquillamente per una telenovela se al centro della trama non ci fosse il nucleare iraniano, che inquieta tutti gli attori della regione mediorientale e preoccupa la comunità internazionale.

Dopo aver annunciato di essere in grado, dal punto di vista tecnico, di produrre una bomba atomica, la Repubblica islámica ha inviato a Vienna il capo negoziatore sul nucleare, Ali Bagheri Kani. Nel lussuoso Palais Coburg, hotel della capitale austriaca, sono ripresi i colloqui per rilanciare l’accordo del 2015 e porre fine allo stallo che va avanti da cinque mesi.

L’intesa venne cancellata dall’amministrazione Trump, i nuovi inquilini della Casa Bianca vogliono rinegoziarlo, seguendo il filo mai interrotto dei colloqui con l’Iran portato avanti in primis dall’Unione europea.

Il dialogo, dopo la frattura del 2018, è stato riavviato lo scorso novembre soprattutto alla luce delle attività di arricchimento dell’uranio da parte di Teheran che ha raggiunto livelli senza precedenti. Al tavolo partecipano Iran, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania, e gli Usa seppur indirettamente. A Vienna c’è anche l’inviato speciale Usa per l’Iran, Robert Malley: «Le nostre aspettative restano sotto controllo, apprezziamo gli sforzi dell’Ue e siamo pronti a trovare un accordo. A breve sarà chiaro se l’Iran è disposto a fare lo stesso».

Il nuovo round negoziale «servirà a verificare la determinazione degli Usa rispetto al patto trovato nel 2015», ha detto invece Kani prima di volare a Vienna, durante un incontro nella capitale iraniana con il direttore generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del ministero degli Esteri, Pasquale Ferrara, nel quale «è stato fatto il punto sulle trattative in corso».

La Repubblica islamica «non ha abbandonato la richiesta di rimuovere i Pasdaran dalla lista nera degli Usa come condizione per rilanciare l’accordo», enfatizza intanto l’agenzia di Stato Irna. Mentre c’è apertura nel braccio di ferro con l’Agenzia atomica internazionale: l’Iran rimetterà in funzione le telecamere di controllo nei siti nucleari se l’Aiea ritirerà le accuse a Teheran di «non voler collaborare».

Certo non sembrano queste le priorità iraniane: sul piatto Teheran mette innanzitutto la revoca delle sanzioni e maggiori garanzie sul futuro del suo nucleare «a scopi pacifici». Ed è proprio su questi nodi cruciali che verte la bozza presentata dal capo della diplomazia europea Josep Borrell il 26 luglio, quando ha incalzato le parti a evitare una «crisi pericolosa» sul fronte nucleare. La riapertura del dialogo, «mostra la voglia di andare avanti di tutti», hanno fatto notare fonti di Bruxelles. Ma nessuno ha la garanzia che l’esito finale ci sia e sia positivo.

(di Claudio Accogli/ANSA).

