‘Él es el buen policía, y yo definitivamente soy el malo’: Como dos candidatos al MVP se alimentan uno al otro

Entornointeligente.com /

Batman tiene a Robin. Tom tiene a Jerry. McCartney tenía a Lennon, y Goldy tiene a Arenado.

Paul Goldschmidt y Nolan Arenado pudieron haber llegado a St. Louis con dos temporadas de diferencia, pero rápidamente se vincularon como el dúo dinámico manejando las dos esquinas del cuadro interior de los Cardenales . Ambos han ganado múltiples premios de Guante de Oro y Bate de Plata, y esta temporada podrían lograr una hazaña inusual: convertirse en los primeros compañeros de equipo en terminar 1-2 en la votación de MVP desde Barry Bonds y Jeff Kent hace 22 años.

«Cuando estás en el momento, intentas no relajarte demasiado, pero a veces estoy en casa y me doy cuenta de que lo que estamos haciendo es muy divertido», dijo Arenado recientemente. «Nuestro alineación en los puestos 3-4 es buena y estamos jugando una buena defensa».

Selecciones Editoriales Albert Pujols a jugadores de Cardinals: «Este es solo un paso» 2h ESPN Digital Para Albert Pujols el MVP de la Liga Americana se llama Aaron Judge 2d Juan Arturo Recio Lo que hay en juego en las últimas dos semanas de MLB 2d ESPN 2 Relacionado La pareja ha estado mejor que bien esta temporada. Ocupan el primer y segundo lugar en la Liga Nacional en slugging y se han combinado para 65 jonrones y 224 carreras impulsadas, que es casi un tercio del total de carreras anotadas por St. Louis esta temporada. Goldschmidt lidera la Liga Nacional en OPS+ y bases totales; Arenado se ha ponchado solo 71 veces, por mucho la menor cantidad de cualquier persona en el béisbol con 30 o más jonrones.

«Es bueno saber que cuando he tenido problemas», dijo Goldschmidt, «él es el próximo y hará el trabajo, o viceversa».

Goldschmidt, quien llegó a St. Louis antes de la temporada 2019, primero se hizo un nombre con los Diamondbacks de Arizona ; Arenado, quien se convirtió en una estrella con los Colorado Rockies , llegó en la temporada baja de 2020.

Ambos aterrizaron en St. Louis después de que sus equipos anteriores pasaran por cambios y turbulencias. Aunque es posible que compartan el centro de atención más que antes, ahora pueden depender unos de otros, y cada uno tiene una comprensión profunda de lo que está pasando el otro.

«Hizo la transición aquí realmente fácil», dijo Arenado sobre Goldschmidt. «Lo que más hizo por mí fue cuando estaba teniendo problemas el año pasado… no podía repetir [mi swing]. Y le dije que era realmente frustrante porque estaba recibiendo lanzamientos que me hacían daño… Me dijo que pasó por lo mismo que yo estaba pasando el año anterior. Me dijo cómo solucionarlo».

Goldschmidt agregó: «Hablamos de batear todo el tiempo. Hablamos de nuestros swings, nuestro enfoque, lo que están haciendo los otros equipos. Me ayudó muchísimo, incluso el año pasado».

Si bien sus juegos son similares, y eso ha mejorado su capacidad de ayudarse mutuamente en momentos difíciles durante una temporada, sus personalidades no son exactamente iguales.

«Él es definitivamente el policía bueno y yo definitivamente soy el malo», dijo Arenado riendo. «Siempre hago el chiste de que él es el ángel en el hombro. Yo soy más el demonio del otro lado porque me enfado más que él. Es más tranquilo y paciente.

«Estoy un poco más loco en cierto sentido. Por eso nos conectamos bastante bien».

MLB en español por ESPN ESPN Deportes, ESPN+ y la familia de canales de ESPN te traen toda la emoción en vivo del béisbol de Grandes Ligas en 2022, desde el entrenamiento primaveral a la postemporada en otoño.

Miércoles 28 de septiembre • Cardinals en Brewers, 7:40 p.m. ET

Jueves 29 de septiembre • Rangers en Mariners, 9:40 p.m. ET

Suscríbete ahora a ESPN+ (Solo EE.UU.)

Si bien esbozó una sonrisa evasiva ante la evaluación de sus personalidades, al más puro estilo del «buen policía», Goldschmidt devolvió la conversación a su juego en el campo, donde está más preocupado por mantener intacta la racha de Guantes de Oro de Arenado y asegurarse de que no «lo estropea» cuando su tercera base hace una gran jugada. Arenado ha ganado el premio cada año que ha estado en la liga, nueve veces y contando.

Poco después de cantar las alabanzas de su compañero, en un partido de mediados de septiembre contra los Rojos de Cincinnati , Goldschmidt sacó un tiro raso de Arenado para completar una jugada difícil. Fue seguido por un gesto de agradecimiento a través del diamante del tercera base Todos Estrellas a su primera base Todos Estrellas.

«Me salvó de un gran error», dijo Arenado entre risas.

Como el bateador No. 3 en la alineación de St. Louis, los turnos al bate de Goldschmidt también brindan una oportunidad para que Arenado vea lo que viene en el plato cuando entre como cuarto bate de los Cardinals.

«Al ver a los lanzadores tirarle a él, a veces me hago una idea de lo que me va a pasar», dijo Arenado. «Ambos somos diestros, por lo que nos atacan de forma muy parecida. No somos el mismo jugador, obviamente, pero tenemos características similares».

Antes de volverse cercanos como compañeros de equipo en St. Louis, Arenado y Goldschmidt en realidad se conocieron por primera vez mientras jugaban para el equipo de EE.UU. en el Clásico Mundial de Béisbol de 2017, después de haberse admirado desde lejos como estrellas de la División Oeste de la Liga Nacional.

«Recuerdo que le pedí su número y le envié un mensaje de texto sobre cómo hacía las cosas», recordó Arenado sobre sus días en la misma división. «Respeté la forma en que se manejó. Quería descubrir cuál era el secreto en cierto sentido.

«Hablamos el mismo idioma».

Y las similitudes no terminan ahí. Ambos jugadores se mudaron a equipos en su mejor momento y ahora tienen contratos masivos: Goldschmidt por $130 millones, Arenado por $275 millones. De hecho, el acuerdo de Arenado tiene una opción de salida después de esta temporada, y aunque no ha declarado públicamente que se quedará en St. Louis, la mayoría no apostaría en contra.

«Siento que encajo aquí y me siento bienvenido aquí», dijo Arenado.

Los hits latinos de Grandes Ligas ESPN habló con algunos de los mejores jugadores latinoamericanos para tratar de sopesar el impacto que la música tiene en su juego y cuáles son sus ritmos musicales preferidos. Lea la historia completa.

Por ahora, la atención no estará en el inminente estado del contrato de Arenado, o la batalla por el MVP, que sería la primera para cualquiera de los jugadores, no con juegos restantes en el calendario y una postemporada aún por realizarse. Arenado y Goldschmidt buscan jugar hasta bien entrado octubre, ya que los Cardenales aseguraron la División Central de la Liga Nacional con una victoria sobre los Cerveceros el martes por la noche. Pero es imposible ignorar el hecho de que Goldschmidt y Arenado son dos nombres que los fanáticos del béisbol escucharán mucho cuando se trata de esta temporada de premios.

«Ha sido increíble», dijo Arenado. «Estamos ganando partidos, pero se siente bien que ambos estemos jugando bien. El año pasado, cuando él estaba jugando bien, yo jugaba mal. O si él estaba jugando mal, yo jugaba bien. Nunca hicimos clic». Fue como ‘un día tendremos un éxito juntos’.

«Este año, hacerlo juntos, ha sido muy divertido».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com