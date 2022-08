Kyrgios vs Nishioka: la pelea por el cetro que ofrece el Citi Open

Entornointeligente.com /

Washington (EE.UU.).- El australiano Nick Kyrgios y el japonés Yoshihito Nishioka se clasificaron en la jornada de el sábado para la final del torneo de Washington, tras imponerse al sueco Mikaell Ymer y al ruso Andrey Rublev, respectivamente.

Kyrgios, reciente finalista en Wimbledon, no falló ante Ymer, número 115 del mundo, y lo doblegó por 7-6(4) y 6-3 en una hora y 35 minutos de partido.

Showtime delivered 🎬

2019 champion @NickKyrgios is back in the final defeating Ymer 7-6(4), 6-3 #CitiOpen pic.twitter.com/NhFur2F2HB

— Citi Open (@CitiOpen) August 7, 2022 El australiano jugará su segunda final consecutiva, tras la que perdió ante Novak Djokovic sobre la hierba del torneo inglés, y lo hará tras un torneo de alta exigencia para él, pues tuvo que disputar los cuartos de final y las semifinales en un mismo día, el viernes, ya que su partido del jueves contra el estadounidense Reilly Opelka fue interrumpido y abandonado a causa de la lluvia.

El número 63 del mundo le ganó con contundencia el viernes y, horas después, salvó cinco bolas de partido para imponerse al también estadounidense Frances Tiafoe.

Por otra parte, blindó el sábado su billete para la final en la que se enfrentará a la gran revelación del torneo, el zurdo japonés Nishioka, verdugo del primer cabeza de serie, Andrey Rublev por 6-3 y 6-4.

Yoshi will go for the title! 🙌 @yoshihitotennis stuns top seed Andrey Rublev 6-3, 6-4 to book a date in the biggest final of his career tomorrow against 2019 champion Nick Kyrgios 🔥🎾 #CitiOpen pic.twitter.com/MLEUrxcllo

— Citi Open (@CitiOpen) August 7, 2022 Nishioka, en su primera semifinal desde Delray Beach 2020, añadió a Rublev a su lista de víctimas ilustres en Washington. Antes del ruso,le había ganado al australiano Alex De Miñaur, al ruso Karen Kachanov y el británico Daniel Evans.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com