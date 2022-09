Kyrgios se queja de que un fan fumó marihuana durante su partido ante Bonzi

Entornointeligente.com /

N ick Kyrgios volvió a ser protagonista en su enfrentamiento de segunda ronda ante el francés Benjamin Bonzi. Tras colocarse 4-3 en el marcador del segundo set, el australiano se sentó en el banquillo y se dirigió al árbitro para protestar por el olor a marihuana que le llegaba desde las gradas de la Louis Armstrong.

El jugador de 27 aáos explicó que ese humo podía daáar a los jugadores que sufrían de asma, como él. «La gente no sabe que soy asmático», dijo Kyrgios después del partido. «Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos». Cuando se reanudó el juego, el árbitro pidió a los espectadores que «se abstuvieran de fumar en la cancha».

Nick Kyrgios Más allá de eso, el australiano volvió a dar muestras de sus conductas antideportivas. Después de que le rompieran el servicio para ir 5-4 abajo en el tercer set, Kyrgios maldijo a su equipo en el cambio de lado al asegurar «vete a casa si no me vas a apoyar». Tras eso, recibió una advertencia por conducta antideportiva antes de perder la tercera manga. El jugador terminó ganando el encuentro a Bonzi por 7-6 (7-3), 6-4, 4-6 y 6-4.

