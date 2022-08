Kyrgios se queda fuera del equipo de Australia para la Copa Davis

Entornointeligente.com /

Nick Kyrgios finalmente no volverá a jugar este año con el equipo australiano de la Copa Davis, que estará liderado en Hamburgo por Alex de Miñaur y se completará con Thanasi Kokkinakis, Matt Ebden y Max Purcell.

Australia jugará en el grupo C ante Alemania, Francia y Bélgica en el majestuoso Am Rothenbaum de Hamburgo del 13 al 18 de septiembre, después del Abierto de Estados Unidos, y definitivamente, según anunció hoy la Federación oceánica, no estará el subcampeón de Wimbledon.

«Hubiera sido genial tener a Nick (Kyrgios) en el equipo, pero desafortunadamente no está disponible para esta eliminatoria», indicó el capitán ‘aussie’, Lleyton Hewitt, quien reconoció que espera que De Miñaur «lidere al equipo en Hamburgo», donde se jugará una fase de grupos que, a su juicio, «siempre es muy dura, pero el objetivo es la clasificación para los cuartos de final».

De Miñaur, de 23 años, se encuentra clasificado en el vigésimo puesto del ránking ATP, ganó sus dos partidos individuales en la ronda anterior ante Hungría y en agosto logró en Atlanta su sexto título del circuito.

Kokkinakis, de 26 años, ganó este año en Adelaida, el dobles en el Abierto de Australia y en Atlanta, mientras que Ebden y Purcell se impusieron en el cuadro de dobles en Wimbledon. Este último debutará en la Copa Davis.

