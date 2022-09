Kyrgios otra vez: Escupe en la red y se queja por olor a marihuana en pleno partido en el US Open… Así fue

Entornointeligente.com /

Nick Kyrgios (25°) avanza a paso firme en el US Open. Venció al francés Benjamin Bonzi (50°) por 7-6 (3), 6-4, 4-6 y 6-4 y se metió en tercera ronda.

Eso sí, como es su característica, nunca pasa desapercibido. El australiano volvió a hacer de las suyas.

En el tercer set, Kyrgios tuvo una reprochable actitud tras escupir en la red cuando Bonzi se acercaba a llevarse el parcial. Por eso recibió un warning.

Eso sí, luego, el australiano reclamó al umpire que un fan estaba fumando marihuana.

» Si fueran olores de comida, no me quejaría», le dijo al juez Jaume Campistol, y agregó: «Es marihuana. Cuando un deportista tiene asma, obviamente no es lo ideal».

Campistol atinó a decirle al público: » Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha «.

