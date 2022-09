Kyrgios estalla tras derrota en el US Open, rompe dos raquetas y luego se desahoga: «Es devastador»… Así fue el momento

Entornointeligente.com /

Nick Kyrgios (25°) no pudo seguir avanzando en el US Open. En un partidazo, cayó ante Karen Khachanov (31°).

El australiano mostró algunos problemas físicos, pero de igual forma luchó en todo el duelo. El ruso se impuso por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3) y 6-4.

Una vez terminado el duelo, Kyrgios estalló de furia y se robó las miradas estrellando dos raquetas a la pista. Estaba muy molesto.

En conferencia de prensa, se desahogó: » Lo que ha ocurrido es devastador, no solo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente».

Y agregó: «No me importa si juego o no más torneos. Al lado de los Grand Slams, los otros torneos son una pérdida de tiempo. A la gente no le importa si has mejorar en el día a día, o si perdiste en cuatro sets, o si jugaste uno de tus mejores partidos. Lo que la gente recuerda en un Grand Slam es si ganas o pierdes «.

Finalmente, sobre sus problemas físicos, añadió que » al final del partido me encontraba bien, pero muy perturbado mentalmente «.

