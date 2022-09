Kylie Jenner revela por qué su bebé de ocho meses todavía no tiene nombre

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Un bebé que, por el momento, no ha recibido un nuevo nombre. Una surrealista situación que Kylie Jenner aclaró en el último episodio de ‘The Kardashians’, en el que cuenta a su madre, Kris Jenner, que eligió el nombre Wolf para su hijo porque se sintió «presionada»: «Realmente no teníamos decidido un nombre, pensamos que nos iba a venir cuando lo vimos (al bebé) y no fue así. Entonces… teníamos que firmar el acta de nacimiento, o lo registraban sin nombre ni número de Seguro Social, así que sentí la presión de elegir un nombre».

Kylie Jenner junto a su hijo Wolf Jacques Webster FOTO: INSTAGRAM

Tal y como narra, fue entonces cuando su hermana Khloé sugirió el nombre de Wolf», lo que en un primer momento agradó a la pareja. «Ponemos Wolf Webster en ese momento y justo después de que firmé el certificado de nacimiento pensé, ‘¿Qué acabo de hacer?’», relata la joven.

Debido a su indecisión, por el momento, el pequeño de la familia no ha recibido nuevo nombre, aunque tienen claro que no se tratará de otro animal. Bromeando, Jenner confiesa que Travis y ella esperan que «él se nombre a sí mismo».

