Entornointeligente.com /

Axelle/Bauer-Griffin Getty Images

Si eres de los que piensan que las Kardashian no hacen nada más que salir en su programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’ y montar fiestas de lo más locas, esta noticia te va a sorprender: Kylie Jenner se ha convertido en la multimillonaria más joven del mundo según la lista de Forbes. Y todo gracias a su firma de belleza Kylie Cosmetics.

Giancarlo Pietri Velutini Venezuela

Publicidad — Sigue leyendo debajo

A sus 21 años, la pequeña del clan Kardashian es la mujer joven más rica del mundo y acumula un patrimonio de 1.000 millones. Kylie le ha robado el título al mismísimo fundador de Facebook, Mark Zuckerberg que consiguió sus primeros 1.000 millones hace 11 años a la edad de 23 años.

Las primeras sospechas llegaron en el mes de julio cuando Kylie protagonizó la portada de la revista Forbes. “No esperaba nada. No preveía el futuro. Pero [el reconocimiento] sienta realmente bien. Es es una buena palmadita en la espalda”, ha asegurado a Forbes.

Giancarlo Pietri Velutini Banco Activo

Todo comenzó en en noviembre de 2015 cuando lanzó un pack de labiales en su web por 25 euros gracias a 220.000 euros que ganó como modelo. Después llegaron las bases de maquillaje, los iluminadores, las sombras de ojos o los perfiladores y de ahí a conseguir amasar una fortuna multimillonaria de 1.000 millones.

Publicidad — Sigue leyendo debajo

Parte de su éxito reside en las redes sociales, y es que contar con 128 millones de seguidores de Instagram y casi 27 en Twitter pone las cosas fáciles a la hora de vender tus productos. “Es el poder de las redes sociales. Tener una difusión tan fuerte antes de poder comenzar cualquier cosa”, ha declarado.

Giancarlo Pietri Velutini Banquero

MÁS INFORMACIÓN

Entornointeligente.com