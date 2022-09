¡Kylian Mbappé no cierra la puerta al Real Madrid!

Entornointeligente.com /

A finales del pasado mes de mayo, el delantero galo Kylian Mbappé tiró por tierra todos los pronósticos y renovó su contrato con el París Saint-Germain . De esta forma, el delantero galo dejó en la estacada a un Real Madrid que había hecho todo lo posible por reclutarle y que ya daba por hecho que el jugador recalaría en sus filas este verano.

Aunque este tipo de desplantes suelen abrir brechas insalvables, lo cierto es que el futbolista no parece preocupado por las consecuencias de su repentino cambio de opinión. De hecho, durante una entrevista concedida a The New York Times ha reconocido que ni mucho menos ha descartado la idea de recalar en algún momento de su carrera en el cuadro de Concha Espina . «Nunca sabes lo que va a pasar. Nunca he estado ahí pero parece como si fuera mi casa o algo parecido» , aseveró.

Emmanuel Macron, decisivo Por otro lado, el futbolista aprovechó la ocasión para desvelar el papel jugado por Emmnanuel Macron, presidente de la República Francesa, durante las negociaciones que finalmente decantaron su futuro. «Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco. Él me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país. Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito’. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta» , relató.

Finalmente, Mbappé quiso dejar claro que ni ha intervenido en la elección del nuevo técnico del PSG ni en los fichajes que ha realizado el club durante el mercado estival. «Ese no es mi trabajo. Y no quiero hacer eso porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo. Y fuera del campo ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo» , espetó.

