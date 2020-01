Kung Fu e Disney para o Ano Novo Chinês

Entornointeligente.com /

O Ano Novo Chinês, o ano do Rato, celebrado no dia 25 de janeiro, motiva coleções internacionais. Nada muito variado, em geral são peças básicas que viram temáticas pelo acréscimo de estampas de símbolos tradicionais chineses. Mas pode haver um tecido novo ou um brilho luminoso na pele.

A venda foca nos mercados orientais, mas as marcas investem no e-commerce para garantir a resposta comercial no mundo.

Mix de tops

Marcas se combinam na proposta da Gucci, a grife italiana top baseada em Florença. A campanha do Ano Novo reúne, além da própria Gucci, as fotos no parque Disneyland na Califórnia e a atriz Ni Ni, embaixatriz da marca liderada por Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci.

Camisetas da coleção Gucci em homenagem ao Ano Novo Chinês (Foto: Harmony Korine / divulgação)

A referência da coleção é o Mickey, considerado o True Original da Disney. Na campanha fotografada por Harmony Korine, Ni Ni, o ator Earl Cave e a designer Zoë Bleu seguem o Mickey pelo parque. A atração das xícaras de chá que rodopiam e o castelo da Bela Adormecida ao fundo são cenários para mostrar as novas peças. A chave da coleção é a lona Mini GG Supreme com estampa do Mickey Mouse, um tecido bege e preto, aplicado em diversos ítens.

Rato de luta

O King Fu Rat, personagem da coleção Kenzo (Foto: Divulgação) Já a grife Kenzo, originariamente do japonês Kenzo Takada, atualmente dentro do grupo LVMH (Louis Vuitton – Moët Hennessy), preferiu um ratinho mais heróico, o Kung Fu Rat, para simbolizar a coleção cápsula para o Ano Novo Chinês. No site kenzo.com há um animação mostrando uma aventura do ratinho e seus companheiros. Casacos e camisetas masculinos e femininos figuram entre as peças criadas para esta homenagem. Como se trata de edição limitada, os preços são altos: no e-commerce, uma camiseta masculina pode custar 185 libras (mais de R$ 1 mil)

Beleza oriental

Da marca Nars, o pó compacto que ilumina o rosto, em estojo temático (Foto: Divulgação) Sem prometer a pele de porcelana ou os cabelos lisos das beldades orientais, a Nars também entra na onda do Ano Novo Chinês. O detalhe é o cuidado nas embalagens, em vermelho e dourado, nos batons, máscaras e no pó compacto que reflete a luz, dando aspecto claro e luminoso no rosto. Por enquanto, no site ainda não está programada a venda para o Brasil. Quem pretende viajar para os Estados Unidos pode garantir seu Light Reflecting Pressed Setting Powder por 37 dólares.

Em tempo: a promessa da Nars é de mais beleza e…muita sorte para quem aderir a esta linha.

Mickey conduziu os modelos pelo parque Disneyland, na Califórnia (Foto: Harmony Korine / divulgação)

A atriz chinesa Ni Ni com Mickey, vestida com túnica estampada e usando a bolsinha no novo tecido (Foto: Harmony Korine / divulgação)

Mickey Mouse nas suéteres que rodaram nas xícaras do Chapeleiro Maluco (Foto: Harmony Korine / divulgação)

Camiseta masculina da coleção cápsula da grife Kenzo (Foto: Divulgação)

Mochilas no nova lona utilizada em diversos acessórios da Gucci (Foto: Harmony Korine / divulgaçào)

