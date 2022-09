Kremlin classifica como mentira a descoberta de centenas de corpos em Izium

Entornointeligente.com /

O Kremlin classificou esta segunda-feira como mentira a informação sobre a descoberta de centenas de corpos e uma vala comum em Izium, no leste da Ucrânia, após as forças russas se terem retirado da área na semana passada.

«É uma mentira. É claro que vamos defender a verdade neste caso» , disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O Governo da Ucrânia declarou que os seus militares encontraram mais de 440 cadáveres em sepulturas e numa vala comum após recuperarem o controlo da localidade de Izium, situada na região de Kharkiv, controlada até a semana passada pelas tropas russas.

Desde o início da sua intervenção militar na Ucrânia, a Rússia nega repetidamente ter cometido abusos.

«É o mesmo cenário de Bucha» , disse esta segunda-feira Peskov, referindo-se a outra cidade ucraniana perto de Kiev, onde as forças militares russas foram acusadas de cometer atrocidades, que Moscovo também nega.

O porta-voz do Kremlin também assegurou esta segunda-feira que a península da Crimeia, anexada em 2014 por Moscovo, é «parte integrante do território da Rússia», depois de autoridades ucranianas terem repetido que queriam acabar com a «ocupação» russa.

«Quaisquer avistamentos em território russo receberão uma resposta apropriada» , acrescentou Peskov.

