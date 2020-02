Entornointeligente.com /

Michel Kozak, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Foto: VOA

Michel Kozak, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, se pronunció sobre los mensajes violentos del régimen de Maduro dirigidos al Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Kozak aseguró que las amenazas de la dictadura y los llamados de violencia de los colectivos por parte de Diosdado Cabello no alteran el apoyo del mundo a Venezuela.

Amenazas contra el presidente interino @JGuaido emitidas por Nicolás Maduro y llamados a la violencia de los colectivos por su subalterno gángster Diosdado Cabello no sacuden la resolución de la comunidad internacional de apoyar al pueblo venezolano.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) February 15, 2020

“Las amenazas contra el Presidente (E) Guaidó por parte de Nicolás Maduro y los llamados a la violencia de los colectivos por parte del delincuente, Diosdado Cabello, no alteran la determinación de la comunidad internacional de apoyar al pueblo venezolano”, dijo a través de su cuenta Twitter.

El subsecretario se pronunció en días pasados sobre el secuestro del familiar del Presidente (E) Juan Guaidó, donde se le han violando sus derechos humanos y sembrado evidencia.

“Secuestrar a familiares del presidente interino, Juan Guaidó, solo demuestra que la dictadura está débil y desesperada”, aseguró Kozak.

Centro de Comunicación Nacional

The post Kozak afirmó que las amenazas de Maduro no mermarán el apoyo internacional a Guaidó appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com