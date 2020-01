‘Konnan’: ¿Quién es el luchador que fue agredido en México?

Entornointeligente.com /

Se hizo viral en redes sociales un video en el que se puede ver la agresión de la que es víctima el personaje de la lucha libre mexicana conocido como ‘ Konnan ’.

Esto ha llevado a los usuarios a preguntarse quién es esta personalidad. Aquí te revelamos algunos datos de la vida del luchador .

PUEDES VER Luchador ‘Konnan’ es golpeado en plena calle [VIDEO] ¿Quién es ‘Konnan’? Carlos Santiago Espada, mejor conocido por su nombre dentro del ring, ‘ Konnan ’, nació el 6 de enero de 1964 en Cuba.

Debutó en la lucha libre mexicana el 6 de enero de 1987. Y se convirtió en uno de los máximos representantes de la AAA (iniciales de Asistencia Asesoría y Administración).

Alcanzó tanta popularidad en los años 90 que llegó a formar parte del WWF (actualmente la WWE , World Wrestling Entertainment).

PUEDES VER La Roca dedica emotiva carta a su padre luego de su muerte ‘ Konnan ’ se desarrolló como luchador profesional durante casi tres décadas. A lo largo de su carrera consiguió quince títulos en nueve promociones.

Dentro de sus logros como luchador se recuerdan sus victorias en el campeonato de Peso Completo del CMLL, Peso Completo de la IWC y el Campeonato Universal de Peso Completo de la WWC.

PUEDES VER WWE: Triple H pide disculpas a Paige por inapropiado comentario sobre sus hijos A pesar de que contó con una trayectoria exitosa, las constantes lesiones dentro del ring hicieron que ‘ Konnan ’ anunciara su retiro en el año 2008.

Sin embargo, el luchador sorprendió a sus fanáticos regresando a los escenarios en el 2018. La situación preocupó a sus seguidores, debido a que creyeron que estaba poniendo en peligro su vida con esta decisión.

PUEDES VER ‘La Parka’: revive los mejores momentos de la trayectoria del luchador [FOTO Y VIDEO] La agresión Se hizo viral en redes sociales un video que muestra a ‘ Konnan ’ siendo agredido por el también luchador ‘ Psicosis ’, en plena vía pública.

Andddd here’s the video of Konnan getting slapped. Yikes. #wwe #aew #nxt pic.twitter.com/ELYkPG7Thg

— WrestleRush.com (@wrestlerush) January 18, 2020 En la grabación se puede apreciar como ambos personajes intercambian palabras hasta que ‘ Psicosis ’ decide finalmente lanzar una cachetada, la cual no es respondida. “No te vuelvas a meter conmigo” expresó el agresor luego, para finalmente retirarse del lugar.

PUEDES VER ‘La Parka’: muere ícono de la lucha libre mexicana a los 54 años Horas después del incidente el agredido declaró “No pasa nada, mírame la cara. Yo vengo a trabajar, si alguien está amargado porque no le doy trabajo, y se quiere pelear, es problema de él”, en referencia a lo sucedido.

