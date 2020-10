Detienen a un hombre en Wichita por intentar matar al alcalde

Entornointeligente.com /

Un hombre de Wichita, Kansas, que odiaba el mandato de máscara facial de su ciudad, fue arrestado el viernes por la noche por supuestamente amenazar con secuestrar y asesinar al alcalde, según un informe.

Meredith Dowty, de 59 años, fue arrestada por las presuntas amenazas contra el alcalde de Wichita, Brandon Whipple, informó Kansas City Star.

Dowty, un popular músico local y bombero retirado de la ciudad, envió un mensaje de texto con la amenaza a otro funcionario de la ciudad, dijo el alcalde al Star.

?Dijo que me iba a secuestrar y degollarme?, alegó el alcalde de Dowty

?Y necesitaba mi dirección porque necesitaba ver al verdugo, a mí ya todos los que, algo sobre la tiranía?, dijo Whipple

La policía confirmó el arresto de Dowty al periódico y dijo que podría enfrentar un cargo de amenaza criminal

?Parecía que la persona estaba muy molesta por los mandatos de máscaras y dijo algo sobre no poder ver a su madre debido a las restricciones de COVID en los hogares de ancianos?, dijo Whipple sobre Dowty

?Este no era solo un tipo apareciendo en las redes sociales?, dijo Whipple

?Se puso en contacto con alguien que sabe dónde vivo y que aparentemente pensó que le daría mi dirección?

La ordenanza sobre máscaras de Wichita, defendida por el alcalde, requiere que se cubran la cara en la mayoría de los lugares públicos, informó el periódico

