Koeman: “No espero a un Real Madrid vulnerable”

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, aseguró que no espera un Real Madrid vulnerable en el encuentro de este sábado en el Camo Nou.

El técnico holandés, en la rueda de prensa previa al Clásico español, indicó que el conjunto merengue, que viene de perder sus últimos dos compromisos, es un equipo que tiene calidad “y no dejará los espacios de los dos últimos partidos”.

“Creo que en ambos equipos hay mucha presión. Y el rendimiento no depende del resultado del último partido, ni para nosotros ni para ellos. El Real Madrid puede no haber estado al nivel en los dos últimos encuentros, pero eso no quiere decir que venga con la moral baja. Es un equipo grande con gente experimentada que sabe aguantar la presión”, señaló.

También valoró la reincorporación de Sergio Ramos, que estará disponible para el partido. Para Koeman, la presencia del central español puede influir positivamente en el rendimiento de los de Zidane.

Sobre la falta que hará el público en las gradas del Camp Nou, el neerlandés admitió que es extraño que un estadio tan grande no tenga a los hinchas que apoyan y crean un ambiente a favor, pero que sus pupilos deben acostumbrarse a esta situación.

En cuanto a la relevancia que toma la experencia o la juventud para este tipo de duelos, Koeman explicó que los jugadores blaugranas que salgan este sábado al campo los eligirá en base a su rendimiento y “sin mirar la edad”.

“Juegan los que tengan calidad y rendimiento. Es bueno que cambiemos el equipo un poco, porque hay muy buenos jóvenes jugadores que se merecen jugar. Ellos necesitan apoyo y mostrar que se merecen un sitio”, agregó el ex seleccionador de Holanda.

Sobre los temas extradeportivos que rodean día tras día al club catalán, Koeman expresó que es un tema que no le preocupa. “No veo que en los entrenamientos o partidos se note. Si veo algo diferente, voy a hablar con ellos. Hay que dejar a un lado el tema extradeportivo y en el otro tu labor como jugador”.

