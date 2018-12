Klopp: “En mi móvil tengo un selfie con Messi y Cristiano estaba en la misma habitación…”

Entornointeligente.com / Jurgen Klopp es de los que dicen todo a la cara y cuando un periodista de la televisión del Liverpool le preguntó por su jugador favorito no dudó en contar una historia que ocurrió en la entrega de unos premios.

A juzgar por la respuesta el alemán parece que lo tiene bien claro. “Yo sólo tengo un selfie en mi teléfono móvil. Y es con Messi… Y Cristiano estaba en la misma habitación”, añadió el técnico del Liverpool antes de soltar una carcajada.

A pesar del recordatorio que tiene en el móvil, el alemán parece decantarse por Pelé cuando le preguntan por el mejor de la historia. “Mi padre siempre me decía que a pesar de lo que diga la gente, Pelé siempre será el mejor. Me lo encontré en el Mundial de 2006 y no soy el tipo de persona que se pone nerviosa , pero en ese momento me puse a sudar. Para mí el mejor de siempre será Pelé”, sentenció.

“I have one selfie on my smartphone. That’s with Messi. Cristiano was in the room, as well…” 👀 Jürgen Klopp’s special Q&A at the @LFCFoundation Gala dinner premieres tonight. 🙌🙌 📺 21:30 GMT on LFCTV & LFCTV GO: https://t.co/DAxFjfdrlB pic.twitter.com/6aKseUcsE9

— LFCTV (@LFCTV) 22 de diciembre de 2018

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com