  Kits escolares deben llegar al 100%, afirman

El subsecretario de Estado respondió así a la gran cantidad de denuncias por la falta de los kits escolares en numerosas instituciones educativas del país. Cano insistió, así como había dicho el ministro de Educación, Eduardo Petta, en que este año por primera vez se llegó a todas las escuelas y colegios públicos del país mediante un gran esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). "Se llegó prácticamente al 95% del estudiantado y ese 5% que no recibió ya se debe a factores externos que se deben tener en cuenta", expresó el alto funcionario. Comentó que los útiles fueron preparados y distribuidos con base en la matriculación de las escuelas y colegios. Sin embargo, muchos alumnos se cambiaron o se agregaron a última hora y es ese ajuste el que se debe realizar para llegar al 100% de los estudiantes. "Si estaban matriculados 25 alumnos para el quinto grado, pero se agregaron dos más este año y son 27, esos dos obviamente no van a recibir en la primera tanda, pero es seguro que reciban ya en estos días", enfatizó Cano. Añadió que ningún alumno debe quedar sin su kits escolar e instó a los padres y profesores a reclamar la provisión de todos los útiles. En cuanto a la calidad de los productos, el viceministro manifestó que no se ha mantenido la calidad y la cantidad de los útiles, ya que algunos reclamaron la falta de ciertos ítems y de que los kits este año son más pobres. Recordemos que el MEC invirtió unos G. 110.000 millones para la provisión de alrededor de 1.500.000 kits escolares.

