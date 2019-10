Entornointeligente.com /

TN Música Hoy Kiss tocará para los tiburones blancos La banda dejará por una noche los estadios para sumergirse en el mar australiano.

Publicada: 09/10/2019, 11:52 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Kiss sorprende en cada presentación con su impresionante puesta en escena (Foto: AP/ Amy Harris). Kiss anunció un show muy especial. La legendaria banda tocará para los tiburones blancos en Australia, en el Puerto Lincoln ubicado en el Océano Índico. Los integrantes del grupo, todos maquillados, interpretarán en noviembre cuatro canciones sobre una plataforma submarina, y serán seguidos por ocho afortunados fans.

“No estoy seguro de cuánto tiempo pueden aguantar los tiburones. Espero que conozcan ‘Rock and Roll All Nite ’”, contó con humor Paul Stanley en un comunicado. Según trascendió, se colocarán parlantes en el agua que producirá vibraciones que atraerán a los tiburones.

Ver esta publicación en Instagram You drive us WILD we’ll drive you crazy 🤟🦈 This November, we’re rockin’ the boat for a one-time-only concert event for great white sharks (turns out, they’re big fans too!) Limited tickets available starting October 14 in partnership with Animals on @airbnbexperiences. More info at: www.airbnb.com/kiss

Una publicación compartida de KISS (@kissonline) el 3 Oct, 2019 a las 8:43 PDT

El evento está organizado por Animal Experiencias de Airbnb y las entradas serán a beneficio de la organización World Animal Protection .

Leé también Kiss regresa a la Argentina por última vez Kiss confirmó en los últimos días su regreso a la Argentina, el 9 de mayo , para tocar en el Campo Argentino de Polo. Será el último recital en el país de este grupo que, con 45 años de historia, decidió emprender la gira de despedida, ” End Of The Raod World Tour” .

A lo largo de su carrera, Kiss se destacó por su estilo musical y por la gran puesta en escena en cada show. Integrantes del Salón de la Fama del Rock , la banda vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Más sobre: kiss Kiss regresa a la Argentina por última vez Gene Simmons de Kiss: “Somos más importantes que el Papa” Kiss tendrá sus propios emojis Descargá la app de TN y mantenete informado

LINK ORIGINAL: TN

Entornointeligente.com