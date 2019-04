Kirk Douglas, de camping a los 102 años

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

El veterano actor Kirk Douglas, en una tienda de campaña. FACEBOOK

Kirk Douglas es el último de los actores de la época dorada de Hollywood que sigue vivo. El veterano actor tiene 102 años , pero ello no le impide llevar a cabo actividades totalmente impropias para alguien de su edad. Este fin de semana, el protagonista de Espartaco se ha atrevido a irse de camping.

Su nieto Cameron compartió en Facebook imágenes del actor tumbado en una colchoneta en una tienda de campaña en el jardín de su casa , junto a la piscina.

El intérprete, nacido en Nueva York el 9 de diciembre de 1916 como Issur Danielovitch Demsky , actuó por última vez en 2004. En 1996 sufrió un accidente cerebrovascular del que se recuperó, si bien su capacidad para hablar quedó dañada para siempre. Desde entonces vive siempre con un asistente.

¿Deseas opinar sobre este artículo?

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com