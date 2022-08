Kirian anuncia que padece cáncer: «Tengo un linfoma de Hodgkin»

Entornointeligente.com /

L a rueda de prensa que nadie querría dar. Pero Kirian, con fortaleza y mucha entereza, se sentó delante de la plantilla para dar la noticia que nadie querría dar. Pero lo primero fue un chascarrillo, demostrando que encara este momento con ganas: «Están todos mis compaáeros aquí, no sabía que había asadero».

Kirian ha explicado hoy sus problemas de salud. Tiene cáncer. «El lunes me consiguen extraer un ganglio para analizar y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin». Todo empezó a la vuelta de vacaciones: «En las pruebas físicas de la pretemporada le comuniqué al club que no me encontraba bien físicamente, me encontraba con dolores e inflamación». Tras varias pruebas le diagnostican que, además de Covid, tiene el bazo inflamado.

Con la misma entereza con la que empezó su comparecencia, ha explicado que tiene que el fútbol tiene que esperar: «Voy a seguir un tratamiento y estaré un tiempo parado y alejado del terreno, pero no de aquí. Empiezo una lucha aparte. Un partido totalmente diferente al que tienen mis compaáeros la próxima semana».

Al final, como es normal, su voz se quebró para decir el mensaje que ha querido enviar: «Quiero que me vean fuerte, que no quiero que vengan con mensajes de pena y ánimo, voy a salir y en diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver».»

Ovación en el minuto 20 Los aficionados amarillos ya han comenzado a movilizarse por redes sociales. El minuto 20 del primer partido de la temporada, el 13 de agosto a las 22.00, la grada del Gran Canaria ovacionará con aplausos en honor a Kirian, portador del dorsal 20 del equipo.

