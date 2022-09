Kiosqueros estiman que licencias para venta de cigarros «van a favorecer el contrabando»

Entornointeligente.com /

Claudio Orrego , presidente de la Asociación de Kioscos del Uruguay, remarcó en diálogo con El País que, de efectuarse el licenciamiento de lugares autorizados para la venta de tabacos , que prevé el Gobierno, «se va a favorecer el contrabando». Destacó que el principal factor que hay en juego es la diferencia de precios entre los cigarrillos legales e ilegales, que en algunos casos cuestan hasta seis veces menos.

«Ya le anticipo lo que va a pasar: las regulaciones a rajatabla son para los kiosqueros y pequeños comerciantes. Si no tenés un permiso, que te debe salir (dinero) y si no cumplís te van a meter una multa y te van a matar; eso hace que genere más contrabando porque lo que va a pasar es que menos gente va a querer vender», estimó Orrego.

El País intentó comunicarse sin éxito con autoridades del MSP para conocer más sobre el mecanismo de licencias, y si tendrán costo para los comerciantes.

Orrego dijo que por el momento no se sabe cómo se instrumentaría ese sistema de licencias, pero estima que «no va a ser barato, no va a ser fácil». Esto, bajo el entendido de que si los comerciantes no obtienen la habilitación para la venta, «entonces la gente va a empezar a encontrar una solución en el mercado negro, en el comercio de la esquina».

De todos modos, reconoce que esto ya existe por una gran diferencia de precios y que de aplicarse la licencia «se va a implementar mucho más» la venta ilegal. Graficó que un cartón de cigarrillos de contrabando cuesta $ 350 en la feria, contra $ 1.600 de los cigarrillos legales. Las ganancias que reciben los kiosqueros por los cigarrillos oscilan entre 17,5% en los comercios monotributo y los que pagan IVA es de un 12,5%, aseguró.

Orrego lamentó que a partir de que se profundizó la brecha de precios entre el mercado legal e ilegal, «el cliente se alejó de nuestros mostradores porque no puede pagar por la diferencia de precio el vicio, la adicción, que tiene», dijo, y graficó que el cliente «va a pagar a donde puede, con los recursos que puede y tiene».

De todos modos, reconoce que algunos kiosqueros «se corrompieron» y venden cigarrillos de contrabando «para atraer de vuelta a su cliente, su vecino, el que pasa todos los días». Estima que con la medida que se prevé implementar «va a pasar lo mismo» y «se va a favorecer el contrabando». Asimismo, reconoce las dificultades para combatir la venta ilegal.

Orrego apuntó a la «prevención» del consumo de tabaco con «la educación de las nuevas generaciones», y no prevé que exista un cambio cultural «en lo inmediato».

El dirigente de los kiosqueros adelantó que, de avanzar con esta medida, van a solicitar reuniones con las autoridades. «La diferencia de precios es determinante» entre ambos productos e implica que «no hay con qué darle: $190 contra $55» del mercado ilegal. Además, reclaman «más control» para evitar el flujo de contrabando de cigarros.

Estima que la incidencia de los productos ilegales están «entre 35% y 40%» de la venta total actual en Uruguay. El senador nacionalista Gustavo Penadés había declarado el viernes que «más del 45%» del consumo de tabaco a nivel nacional es de contrabando .

«No estamos a favor del consumo de cigarrillos, ni contra la salud de los uruguayos, de ninguna manera», enfatizó Orrego. Apuntó que la campaña antitabaco que se activó en anteriores administraciones «solamente lo que hizo fue favorecer al contrabando». «Sí agradezco a Tabaré Vázquez que no haya dejado fumar más en los lugares cerrados», puntualizó.

