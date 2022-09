Kinh nghiem chon can ho chung cu tot cho to am

Entornointeligente.com /

Hien tai, so luong nhung Du an can ho chung cu rong rai thieu gi noi. Tu chi phi binh dan toi trung binh den cao cap. Ban se dung truoc cac ban khoan nhat dinh. Rang can ho chung cu nao moi thuc thu thich hop voi gia dinh minh. Hieu duoc nhung van de ay, bai viet sau se chi dan ban nhung phuong phap chon can ho chung cu dep khon xiet bo ich. Hay bo tui ngay cac kinh nghiem mua dat chung cu nay ngay nhe.

Khong nhat dinh phai chon can ho co vi tri o trong tam

Mot can ho shizen nami da nang dep nam ngay o khu vuc trong diem la uoc mong cua toan bo moi nguoi boi day la khu vuc voi ha tang ha tang hoan chinh, nha san xuat tat ca, dan tri cao va rat tien loi cho viec van dong.

Tuy nhien, tim chung cu o khu vuc nay thuong voi gia tien rat cao, doi cac gia dinh kinh te voi han thi rat kho de tru duoc lau dai khi mang nha tai khu vuc nay. Cho nen, theo kinh nghiem tim chung cu cua da dang nguoi. Cho rang vi tri cua can ho chi can thoa man tieu chi gan noi di lam cho va di hoc, thay vi sap vi tri chien luoc.Dieu nay se giup ban tiet kiem duoc mot khoan phi dang ke de dau co vao cac nhan to khac nhu huong nha, huong ban cong, tang lau, be ngoai noi ngoai that cua nha chung cu ban chon.

Can ho ung y ngan sach tu nhan moi la cach thuc chon can ho chung cu dung dan Du chon can ho nhu the nao thi nguyen to quan yeu van phu thuoc vao kha nang tai chinh cua ban. Hien gio, gia du so huu muc tai chinh tich luy tu 700 trieu toi mot ty dong va muc thu nhap on dinh tu 25 den 30 trieu/thang thi ban so huu the danh dau tien dau tu can ho chung cu tra gop gia phai chang nam trong trung thanh tam pho Ho Chi Minh.

Con so huu muc nguon von tich luy tu 200 den 300 trieu va muc thu nhap thap hon trong khoang 10 den 15 trieu/ thang thi ban nen chon lua cac Du an can ho ven do. Sau khoang 5 -7 nam doi khi nguon von tot, thu nhap on thi voi the chuyen vao trung that tam phuong sau van chua muon.

Chon vi tri tang lau hoan hao

Theo pho quat chuyen gia, tang chung cu ly tuong ban nen chon ay la nhung tang trong khoang tang 6 den tang 18. Day la nhung tang voi tam nhin dep, bot ram ri, khong bi tac dong boi khoi bui. Song song nen han che chon tang 4 va tang 13 vi theo phong thuy day duoc coi la cac tang khong may man.

Khong nhung the, ban cung nen giam thieu tau cac can ho o tang ap mai hoac bi tac dong boi anh nang. Can do boi nhung can ho nay thuong phai chiu muc nhiet to nen se hot hon nhung can ho khac. Chua nhac toi viec vi nhu san thuong cua chung cu so huu kinh doanh nha hang thi nhung tang ap mai se bi tac dong boi tieng on.

Nhung gia dinh voi tre nho va nguoi gia thi khong nen dau tu can ho o tang cao boi viec van dong van dong se rat canh tranh. Mac du ngay nay, nhung nha chung cu deu mang thang may rieng, nhung trong cac truong hop su mang co tinh co thi se rat bat tien the khi chuyen dong.

Khong chi mang vay, viec o nhung tang chung cu qua cao se tao cam giac bi ngop do ap suat giam, so huu the gay ra 1 so benh khong mong muon o nguoi cao tuoi va con tre, do suc de khang yeu.

Ban voi the Phan tich Cong trinh can ho the muse chung cu Orchard Garden duoc dau co boi tap doan Novaland. Du an chi co 18 tang. Nam toa lac tai quan Phu Nhuan, giap gioi mang huyen mot, gan cong vien Gia Dinh va san bay Tan Son Nhat.

Chon loc sam chung cu huong don nang va gio tot

Khi chon lua mua dat chung cu ban nen chon mua nhung can so huu huong mat, khong gian khoang dang, da dang anh sang. Mang the dua vao yeu to phong thuy de chon huong phu hop. Dac biet, khi di xem nha, ban mang the danh dau tien xem nhung can huong ban cong Dong Nam vi ban cong o huong nay se giup can ho mat vao mua he va am trong mua dong.

De y nhung tien the ich quanh do khu vuc Cong trinh

Tien the ich tiep giap voi khu chung cu ban chon la van de nen de y. Tuyen lua nha chung cu co he thong ham gui xe thuan tien, voi sieu thi duoi sanh, co khu vui choi, truong hoc, cong vien… la bi quyet chon nha chung cu thong minh. Boi dong dao nhung nguyen to nay se dam bao duoc nhung nhu cau nhu yeu cua cac thanh vien trong gia dinh, cung luc cung se tiet kiem duoc kha hoi thoi ki va gia thanh chuyen di luc chuyen toi song tai nha kieu chung cu.

Nhan dinh ve he thong an ninh va phong chay chua chay

Nhung dieu khong may mang the xay toi bat cu luc nao ngay ca voi nhung can nha chung cu duoc Danh gia la duong dai nhat. Do do, ke ben tieu chi dep, co so vat chat tien dung, gia ca thap, thi van de an toan la nhan to can duoc de y ki luong.

Ve van du phong chay chua chay, ban can ra soat ki xem he thong phong chay chua chay cua toa chung cu nhu the nao? Co chat luong khong? Hoat dong co tot khong? Dac trung, neu nhu trong tinh huong xau thi xe cuu hoa mang vao duoc thuan loi hay khong?

Ve van de an ninh, ban nen hoi ky ve he thong camera giam sat va nhom bao ke cua toa chung cu. Nhung dieu nay tuy nho nhung se giup ban an tam hon luc dua ca gia dinh toi chung cu sinh song.

Hay chon can ho xa cho do rac va khu vuc thang may

Mot toa nha chung cu thuong mang phan nhieu can ho nam o rong rai vi tri khac nhau. Vi vay luc lua chon, ban nen danh dau tien cac can nam xa noi tap hop rac va khu vuc thang may cua toa nha.

Nguyen do boi day la cac khu vuc mang mui hoi va thuong bi tac dong boi nguoi qua lai. Theo ay, nhung can o vi tri giua, khong giap hang lang, khong gan thang may, khong chet that trong goc do rac la danh dau tien so mot.

Cua chinh huong truc dien sang nha lang gieng la khong nen

Gia du cua chinh cua can ho the muse da nang ban voi nam truc dien so huu cua nha lang gieng doi dien thi cung cap moi khi mo cua ban se cam thay hoi bat tien. Thinh thoang van de nay cung gay kho chiu cho nha doi dien chu khong chi rieng nha ban. Khong chi mang vay, day cung la nguyen to khong thap trong phong thuy. Gay tac dong toi van khi cua can ho.

Can ho phong nao cung voi cua so la loi the

Cac can ho duoc thiet ke phong nao cung voi cua so kien co se giup khong khi duoc luu thong thuan loi hon, gop phan tao nen khong gian song thoang mat, trong lanh, dam bao suc khoe cua nguoi dung.

Day cung la 1 nhan to de Nhan dinh nang luc cua chu dau co cung nhu kha nang mau ma cua ho. Trong 1 toa nha chung cu, tuy vao vi tri, se mang rat it can ho mang tat ca cua so. Cho nen phai that nhanh tay va may man thi moi co the chon duoc nhung can ho tuong tu.

Uu tien nhung toa nha so huu hai cau thang bo thoat hiem

De tiet kiem dien tich va tang khong gian cua can ho, cac chu dau tu thuong chi xay 1 cau thang bo thoat hiem. Khong nhung the, voi khong it chu dau co khac danh dau tien van de an toan trong khu dan cu len hang dau nen dat hai cau thang bo thoat hiem o 2 ben hong toa nha.

Viec danh dau tien chon nhung can ho chung cu so huu 2 cau thang bo thoat hiem se giup ban va gia dinh duoc kiem soat an ninh thap hon neu nhu so huu van de xau nay sinh. Dong thoi, day cung la diem de Danh gia nha chung cu ban chon voi dam bao duoc nguyen to dep di doi voi an toan hay khong.

Tam thoi ket

De voi mot can ho chung cu tot. Ban nen dung y ngay tu khau chon sam de tranh viec sua sang ton kem, dam bao su phoi hop giua tham my kien truc va muc dich dung. Mong rang cac kinh nghiem ve cach chon can ho chung cu dep phia tren cung nhu nhung luu y luc mua dat chung cu se giup ban dung dan trong viec chon loc noi cu tru tot nhat cho gia dinh minh. Vi nhu con bat cu thac mac nao, hoac van ban khoan rang nen sam chung cu nao. Hay lien he mang chung toi de duoc ho tro giai dap va giai dap het da nhe!

Nguon: https://canhothemuse.blogspot.com/2022/09/kinh-nghiem-chon-can-ho-chung-cu-tot.html

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com