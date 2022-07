Kings of Convenience anunció concierto en Bogotá tras doce años de su última presentación

Entornointeligente.com /

El grupo noruego de Indie pop – Folk Pop conformado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, Kings of Convenience, anunció su regreso a los escenarios con una fecha de presentación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en la ciudad de Bogotá, que se llevará a cabo el primero de diciembre del 2022.

Como parte de su reactivación dentro de la música y para promocionar su nueva producción discográfica ‘Peace or Love’, este dúo noruego promete dar un espectáculo acústico por todo lo alto, para seguir deleitando a su público con temas como «Mrs. Cold», «I’d Rather Dance With You», entre otros, y hacer disfrutar a los asistentes con una nueva apuesta musical.

Esta presentación se dará, luego de once años después de que esta pequeña agrupación se presentará por primera vez en la ciudad de Bogotá. Sus grandes éxitos que tienen más de dos décadas recorriendo el mundo y como se presentaron últimamente durante sus shows en el 2021, serán con componentes de jazz, acústico y su tradicional indie folk.

Las entradas para disfrutar de Kings of Convenience en un ejemplar concierto, estarán disponibles desde el próximo 14 de julio en TuBoleta, con precios que oscilan entre los $99.000 hasta las $259.000 que no incluyen el servicio.

