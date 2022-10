«Kingdom of the Planet of the Apes» presenta primera imagen y arranca su producción

Entornointeligente.com /

El Planeta de los Simios es otra de las sagas que va a recibir más películas para seguir la moda de la multiplicidad. Después de una trilogía encabezada por la firma de Matt Reeves y Andy Serkis, 20th Century Studios anuncia Kingdom of the Planet of the Apes, una nueva secuela.

La misma contará con Wes Ball en la dirección y un trío protagonista de alto nivel, compuesto por Owen Teague, Freya Allen y Peter Macon, reseña una nota de prensa.

Kingdom of the Planet of the Apes

Este capítulo en cuestión, que arranca su rodaje este mes de octubre 2022, se sitúa años después de los acontecimientos vistos en La guerra del planeta de los simios de 2017.

Por lo que se verá un mundo completamente diferente ya gobernado por los simios después de haber escapado de las garras de la guerra para crear su propio reino.

Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios, expresó que «el Planeta de los Simios es una de las franquicias de ciencia ficción más icónicas de la historia del cine», dijo.

Además recordó que una parte indeleble del legado de 20th Century Studios.

«Con Kingdom of the Planet of the Apes tenemos el privilegio de continuar la tradición de cine imaginativo y estimulante de la saga, y estamos ansiosos por compartir la extraordinaria visión de Wes para este nuevo capítulo con el público en 2024″, añadió Asbell.

El Planeta de los Simios es una de las franquicias más populares de 20th Century Studios, con una recaudación de más de 1700 millones de dólares en todo el mundo.

