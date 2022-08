King Kong tendrá su primera serie de acción real en Disney+

Entornointeligente.com /

Va camino de cumplir 90 años, pero el galán más alto, moreno y peludo de Hollywood no pasa de moda. King Kong, el simio gigante emblema del cine fantástico desde 1933, prepara su primera serie de acción real para Disney+.

Tras haber vuelto a pantalla grande con Kong: La isla calavera y Godzilla vs. Kong, el personaje tendrá un show escrito por Stephany Folsom (Paper Girls). James Wan ejercerá como productor ejecutivo a través de su compañía Atomic Monster.

Según Deadline (vía The Playlist), se trata de «un serial de drama, acción y aventuras que traerá la clásica historia de monstruos a la edad moderna, con un regreso a la Isla Calavera y el amanecer de un nuevo Kong». La serie, añade la web estadounidense, partirá tanto del filme original de Merian C. Cooper como de las novelas recientes escritas por Joe DeVito.

Hasta ahora, King Kong había protagonizado tres series: King Kong (1966), Kong: The Animated Series (2000) y Kong: King of the Apes (2016). Ahora bien, todas ellas habían sido trabajos de animación. Habrá que ver cómo se vincula el nuevo show con el ‘MonsterVerse’ de Warner Bros. y Legendary Pictures, y si está relacionado de alguna manera con el filme que dirigirá Adam Wingard.

Por 20minutos

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com