Kimberly García y los títulos que aspira ganar la bicampeona mundial

La bicampeona mundial de marcha atlética fue recibida con mucha algarabía situación que se sorprendió al ingresar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras descender del avión que la trajo desde Estados Unidos, donde ingresó a la historia del deporte nacional con sus dos medallas de oro logradas en la prueba de 20 y 35 kilómetros. «Cuando gané las dos medallas de oro en el Mundial pensaba en este momento, el de llegar al Perú y de la algarabía. Sabía que iba a recibirme mi familia, pero recién me doy cuenta de la magnitud de lo que he logrado. Estoy muy contenta por el recibimiento. Uno piensa ganar una medalla, pero ganar dos medallas y considerarme la mejor deportista del Perú es demasiado», dijo Kimberly García en su vuelta al Perú. No obstante que se someterá un descanso por algunos días, Kimberly García no quiere dormirse en sus laureles porque ya piensa en sus próximos objetivos que es ganar el Campeonato Mundial de Atletismo en el 2023, los Juegos Panamericanos 2023 y los Juegos Olímpicos, el sueño más anhelado de la deportista de Huancayo. «Mis próximos objetivos son el Mundial de Atletismo en Budapest 2023 (Hungría), los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 (Chile), el Mundial de Marcha Atlética 2024 y los Juegos Olímpicos París 2024», dijo la marchista de 28 años. Kimberly García León ya posee un laurel deportivo en el Grado de Oficial, en mérito de la obtención de la Medalla de Bronce en los Campeonato Mundial de Marcha Atlética 2022. Hoy se suma dos propuestas para igual cantidad de laureles en el grado de Gran Cruz por las dos medallas conseguidas en Oregon 2022. Por su parte, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Máximo Pérez, agradeció a Kimberly y se prometió a que su institución seguirá apoyando a la exponente nacional. «Kimberly gracias por estos dos títulos mundiales, el IPD te seguirá apoyando, siempre estará a tu lado en todo momento. Estos logros son tu triunfo y de todo el Perú», dijo Pérez. Hazaña histórica Como es de conocimiento público, el 15 de julio Kimberly García ganó la medalla de oro en la marcha de 20 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 28 segundos. Una semana después, la deportista, nacida en Huancayo, se alzó otra vez con la presea dorada en la modalidad de 35 kilómetros, con un registro de dos horas, 39 minutos y 16 segundos. Estas dos proezas le permitieron a Perú ubicarse en el sétimo lugar del cuadro medallero del Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 2022, superando a potencias como Canadá, Reino Unido, Polonia, Japón y República Dominicana. Es la primera vez en la historia que el país aparece en el top 10 de un campeonato mundial de atletismo. Más en Andina: ?????? La bicampeona mundial de marcha atlética, Kimberly García, agradeció el recibimiento que le brindaron tras su arribo desde EE.UU. y dijo que las dos medallas logradas en el Campeonato Mundial de Atletismo Eugene 2022 se lo dedica a todos los peruanos. https://t.co/tcZqoQYsLH pic.twitter.com/QlcF22twlZ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 26, 2022 (FIN) NDP/JSO Publicado: 26/7/2022

