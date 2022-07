Kimberly García y el sueño olímpico: «Hasta conseguir esa medalla no voy a parar»

Entornointeligente.com /

«Tengo otro sueño que son los Juegos Olímpicos y hasta conseguir esa medalla no voy a parar», dijo García al retornar a Lima tras participar en Estados Unidos en el Mundial de atletismo en Oregon. Lee también: Kimberly García: «Las medallas se las dedico a todos los peruanos» «Voy a seguir entrenando duro con miras a los Juegos Olímpicos», agregó la atleta andina de 28 años en conferencia de prensa. García ganó dos medallas de oro al imponerse en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha del Mundial, una marca inédita para su país. «Ganar dos medallas y considerarme la mejor deportista del Perú es demasiado», expresó la deportista. García comenzó a practicar la marcha a los cinco años en su natal Huancayo, una ciudad de 400.00 habitantes a más de 3.200 metros de altitud, imitando a sus primos, que eran atletas aficionados. Lee también: Oblitas dio pistas sobre la fecha que se conocerá al sucesor de Ricardo Gareca La marchista se prepara ahora para los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 y el Mundial de atletismo de Budapest-2023. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

