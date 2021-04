Kimberly García: marcha hacia la gloria

Entornointeligente.com / En la carrera hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020 , Kimberly García va a la cabeza, y no necesita correr para ello. La marchista fue la primera peruana en lograr su clasificación y, aunque la espera se prolongó un año más por la pandemia y sus entrenamientos se afectaron por las restricciones, el sueño de conseguir una medalla no se ha esfumado.

¿Cómo va tu preparación?

Va muy bien. Hemos tenido ciertos dolores, pero son normales durante los entrenamientos. Ahora se vienen 2 competencias internacionales, las cuales son preparatorias para ver cómo estamos llegando a los Juegos Olímpicos .

¿Cómo afectó la pandemia a tus entrenamientos?

La cuarentena hizo que no pudieras usar escenarios deportivos por varios meses . Tuve que buscar zonas alejadas en Huancayo para entrenar. Buscábamos rutas de 45 minutos a 1 hora alejadas del centro, donde no haya muchas personas, porque corremos riesgo de contagiarnos, pero había otros riesgos.

¿Cómo cuáles?

El traslado en taxi era riesgoso, a veces pasaban personas que nos decían que no deberíamos estar haciendo deporte por la pandemia . Incluso algunos muchachos cuando regresaban por sus cosas ya se las habían robado.

¿Por qué no estuviste en el Nacional de Marcha?

Dolores musculares, pero todo superable. Me recomendaron no participar porque podría empeorar y están muy cerca las competencias que sí son fuertes para mí. El 8 de mayo es el Panamericano de Marcha Atlética en Guayaquil (Ecuador) y el 5 de junio, el Challenge de La Coruña (España).

¿Cuánto cambiaste de Río 2016 a Tokio 2020?

Creo que he madurado deportivamente, emocionalmente y psicológicamente. Me siento más segura de mí misma, mis marcas han mejorado, conozco a mis rivales.

¿Realmente pensaste en el retiro después de Río 2016?

A Río llegué casi sin apoyo, no tuve base de entrenamiento, no tenía roce internacional. Todo eso no me ayudaba a mejorar; a pesar de haber logrado ser campeona sudamericana, panamericana, no recibía nada a cambio. Lo que me hizo desistir del retiro fue que comenzaron a llegar empresas para auspiciarme, como Hunt Oil y Perú LNG; por ellos no me retiré.

¿Cuál es tu meta en Tokio?

El objetivo es llegar entre las 5 primeras y pelear por una medalla .

¿Cómo nace tu amor por la marcha?

Yo entreno desde los 5 años, fue algo familiar, tengo muchos primos que se dedicaron a la marcha atlética, incluso formamos un club y así lo hicimos más conocido en Huancayo. A los 9 años es donde gano mi primera medalla a nivel regional, esa sensación me hizo querer continuar.

Es realmente difícil marchar…

Lo más importante es que una pierna siempre tiene que estar al ras del suelo. Los jueces están cada 100 metros viendo si cometes alguna falta. La pierna de avance tiene que ir recta, pisando con el talón, y mantenerse recta hasta el momento de volver a levantarla. Cuando en un momento ambos pies se despegan del suelo, se considera que el atleta está corriendo o flotando.

¿Qué falta para masificar la marcha atlética?

Cuando se pueda, se deberían hacer competencias en las calles, para que los niños la vayan conociendo. Sería genial también que en el currículo escolar de Educación Física se incluya este deporte.

