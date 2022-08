Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron después de 9 meses de relación

Entornointeligente.com /

Luego de nueve meses de relación amorosa, la socialité Kim Kardashian terminó su noviazgo con el actor Pete Davidson, aseguraron medios locales, sin especificar una fecha exacta de la ruptura.

Una fuente informó que la pareja decidió finalizar su romance debido a la distancia y a las apretadas agendas de trabajo que ambos manejan, de tal manera que complica su noviazgo.

Kim, de 41 años, y Pete, de 28, tienen «mucho amor y respeto el uno por el otro», pero la distancia y sus horarios » hacían que fuera realmente difícil mantener una relación», aseguró la fuente.

Según la información recaudada por Page Six, un informante afirmó que quedaron en buenos términos: «Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y se respetan mucho».

Davidson ha pasado el verano en Australia donde se encuentra filmando una película, mientras que Kardashian continúa en California enfocada en el cuidado de sus cuatro hijos y sus negocios.

El medio E! News indicó que un informante cercano a Kardashian señaló que el proceso legal para finiquitar el matrimonio con Kanye West continúa.

También se aclaró que el rompimiento entre Kim y Pete no tiene nada que ver con Kanye, el ex marido y padre de los hijos de la estrella de «The Kardashians». «Ellos se han centrado en su relación de copaternidad», según contó la fuente de Page Six, que además agregó que: «Ambos viajan todo el tiempo y fue difícil».

El romance

Los rumores de un noviazgo con Davidson surgieron en octubre, luego de que la empresaria y el comediante se besaran como parte de un sketch del show «Saturday night live».

En ocasiones se dejaron ver en redes sociales, pero el lente de los paparazzi logró captarlos en varias oportunidades juntos incluso en cenas, paseos y de vacaciones.

El 11 de marzo de 2022, Kim Kardashian y Pete Davidson hicieron oficial su noviazgo en redes sociales con un par de románticas fotos.

Con información de Univisión

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com