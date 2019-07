Kim Kardashian y Ariana Grande vetan a su fotógrafo por acoso sexual

Entornointeligente.com /

El panorama celebrity vuelve a ser golpeado por un nuevo caso de acoso sexual. Esta vez el implicado ha sido Marcus Hyde, un famoso fotógrafo que ha trabajado con vips de la talla de Kim Kardashian (38) o Ariana Grande (26) que no han tardado en mostrar su decepción en redes sociales.

La polémica saltaba hace unos días cuando una modelo llamada Susanya publicaba en Twitter y en Instagram una serie de conversaciones que había mantenido con Hyde. Al parecer, la modelo decidió contactar con el fotógrafo después de que este publicara un anuncio en el que buscaba profesionales para un proyecto.

Después de un rato hablado, los mensajes se empezaron a poner cada vez más serios ya que Marcus le pidió que le enviase una serie de fotos desnuda antes de la sesión para ver si realmente merecía la pena. Si ella no accedía, tendría que pagar 2.000 dólares por su trabajo. Susanya se negó y la respuesta fue: ‘Encuentra a otro. Yo seguiré haciendo fotos a celebrities’.

Esta conversación se ha hecho viral en las redes sociales a la velocidad de la luz llegando a Kim Kardashian y Ariana Grande . La del ‘Klan’ no ha tardado en publicar un mensaje en sus stories mostrando lo enfadada que se siente tras enterarse de este revuelo.

‘He estado leyendo todos los mensajes y las historias de mujeres sobre comportamiento inapropiado e inexcusable de un fotógrafo con el que he trabajado en el pasado’, comenzaba. Y para culminar, condena este tipo de actuaciones y apoya a todas las mujeres que han sufrido una situación parecida: ‘Apoyo absolutamente el derecho de cualquier mujer a no ser acosada o presionada a hacer nada con lo que no esté cómoda. No podemos permitir que este tipo de comportamiento pase desapercibido y aplaudo a aquellas que han hablado’.

