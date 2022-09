Kim Kardashian tuvo que subir unas escaleras saltando por el ajustado vestido que tenía puesto (+Video)

Entornointeligente.com /

Kim Kardashian se ha vuelto viral y esta vez debido a un video que está rodando por las redes sociales en donde se ve a la empresaria con un vestido muy apretado que impidió que pudiera subir unas escaleras. El pasado sábado, durante la semana de la moda en Milán, Italia, la socialité Kim Kardashian debutó su colaboración con Dolce & Gabbana y celebró dicho evento con un vestido de segunda piel y brillante de la casa de moda que impidió seriamente su movimiento.

La amiga de la estrella Stephanie Shepherd Sunday, compartió un video a través de su cuenta de Tik Tok en donde se puede ver a la celebridad con muchas complicaciones a la hora de subir unas escaleras, y también tuvo que acostarse en su auto debido a lo estrecho de las costuras del vestido.

Ante dicho video que se ha viralizado a lo largo de todo el internet, muchos usuarios no han tardado en dar su opinión acerca del divertido video, e incluso han bromeado acerca de la situación que vivió Kardashian.

«Dios mío, Kim hará cualquier cosa por la moda… y debo respetarla por eso» , comentó una persona, mientras que otra bromeó: «¿Por qué la gente no lleva a esta reina?» . «La pequeña palmadita de su carrera al principio 😭» , agregó un tercero, mientras que un cuarto preguntó: «¿es ir al baño incluso una opción?.

