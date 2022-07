Kim Kardashian sufrió problemas de salud debido al cambio de dieta que hizo para entrar en el vestido de Marilyn Monroe

Entornointeligente.com /

El momento Marilyn Monroe de Kim Kardashian en la Gala del Met sigue dando que hablar. La fundadora de SKIMS, de 41 años, que es la estrella de la portada de Allure de agosto de 2022, dijo a la revista que la dieta de tres semanas que hizo para entrar en el icónico vestido con el que Monroe interpretó ‘Happy Birthday, Sr. President’ a John F Kennedy, le causó un brote de psoriasis «realmente doloroso».

La estrella de la televisión suele llevar una dieta basada en plantas y comió carne de verdad antes de la Gala del Met, lo que hizo que la psoriasis se extendiera por todo su cuerpo.

«Me dio artritis psoriásica, así que no podía mover las manos. Tuve que ir a un reumatólogo que me inyectó un esteroide. Me volví loca. Volví a dejar la carne y se calmó», dijo la empresaria.

Kim se abrió sobre su preparación para la Gala del Met en mayo, compartiendo que se sometió a una dieta estricta sin carbohidratos y azúcar durante tres semanas para que finalmente pudiera entrar en el vestido para la gran noche.

«Me lo probé y no me quedaba bien y dije: ‘Dame tres semanas’. Tuve que perder 8 kilos hasta hoy», reveló Kardashian a la corresponsal de Vogue La La Anthony en la alfombra roja.

Y añadió: «Fue un gran reto. Era como un papel de película. Estaba decidida a encajar en él. No he tomado carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas», admitió.

La estrella de ‘The Kardashians’ también habló con Allure sobre algunas de las críticas que ha recibido por someterse a un régimen tan estricto: «Si me estuviera muriendo de hambre y lo estuviera haciendo de forma muy poco saludable, diría que, por supuesto, ese no es un buen mensaje. Pero tuve un nutricionista, tuve un entrenador. Nunca he bebido más agua en mi vida. No veo las críticas que reciben otras personas cuando pierden peso para hacer un papel; se las considera genios de su oficio», continuó.

La socialité, que recientemente lanzó su línea de cuidado de la piel, SKKN, también habló sobre lo que piensa de la belleza y el proceso de envejecimiento, asegurando a la revista que a pesar de estar en paz con su aspecto, «todavía haría cualquier cosa para verse y sentirse joven».

«Me importa mucho, de verdad, tener un buen aspecto. Probablemente me importa más que al 90% de la gente de este planeta. No es fácil cuando eres madre y estás agotada al final del día o estás en la escuela, y yo soy todo lo anterior».

También afirmó a la revista que, incluso, comería heces fecales con tal de reducir el impacto de los años en su aspecto, como lo dijo a The New York Times a principios del mes de junio.

«Ahora que lo pienso, probablemente comería mi*rda si alguien me dijera, ‘Si comes este tazón de caca todos los días, te verás más joven’».

Con información de Bang Showbiz

