Kim Kardashian presume de sus curvas después de bajar 10 kilos

Kim Kardashian mostró sus curvas adelgazadas en un sexy video de Instagram el viernes, después de confesar a principios de esta semana que ha perdido 10 kilos desde que trató de entrar en el vestido de Marilyn Monroe.

La personalidad de la televisión, de 41 años, se veía increíble en un vestido gris que acentuaba su pérdida de peso mientras se dirigía a cenar con su hija North.

Kim asistió a la fiesta de lanzamiento de su nueva línea de cuidado de la piel SKNN que documentó en sus historias de Instagram y no pudo resistirse a mostrar su atuendo.

La madre de cuatro hijos lució un vestido largo gris claro sin tirantes que la mostraba más delgada que nunca.

Llevó su cabello rubio blanqueado en una larga trenza y aumentó el glamour con un rostro completo de maquillaje.

La hija mayor de Kim, North, de nueve años, hizo juego con su madre al llevar un vestido del mismo color con gafas a juego.

Kim filmó a las dos y dijo: «Ella hizo un mohín a la cámara y dijo: «Mi chica de la mosca lleva plata esta noche para nuestra cena SKNN.

«No puedo esperar a enseñaros lo bonito que es todo».

La nueva línea de Kim viene con un kit de nueve pasos que incluye un limpiador, un tónico, un exfoliante, un suero de ácido hialurónico, un suero de vitamina C y otros productos.

Sin embargo, el kit cuesta un total de 630 dólares.

Kim ha sido criticada recientemente al revelar que había perdido 16 libras en sólo tres semanas antes de la Gala del Met.

Desde entonces ha dicho que ha perdido aún más peso y que ahora ha bajado 21 libras.

Dijo en el programa TODAY: «En realidad, me enseñó mucho sobre mi estilo de vida y mi salud, y desde entonces, seguí comiendo muy sano. Quiero decir, ahora he bajado 21 libras. No estoy intentando perder más peso, pero tengo más energía que nunca.

«He eliminado mucho azúcar, mucha comida basura que estaba comiendo, ni siquiera me daba cuenta. Muchos alimentos fritos, y simplemente cambié por completo mi estilo de vida».

La estrella perdió peso para entrar en el vestido de Marilyn Monroe ‘Happy Birthday Mr President’.

Lo contó a Vogue en la alfombra roja: «Me probé [el vestido] y no me quedaba bien. Me dije: ‘Dame tres semanas’.

«Tuve que perder 16 libras hasta hoy. Fue todo un reto. Era como un papel [de película]. Estaba decidida a encajar en él. No he tomado carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas».

