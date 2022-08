Kim Kardashian es mucho más que una empresaria multimillonaria: es un referente de estilo y estos 23 looks lo demuestran

Entornointeligente.com /

El estilo de Kim Kardashian ha ido variando con el paso de los años: mientras que al principio de su carrera profesional no era sinónimo de elegancia y se colaba en las listas de las peor vestidas, desde su noviazgo con Kanye West (para después casarse y divorciarse cuatro hijos después) sus looks se colaron en los primeros puestos de las revistas de moda. A día de hoy goza de un privilegio especial, marcando tendencia y creando una estética única como marca personal. Hoy repasamos sus mejores 23 looks para demostrar que de Kim K solo hay una.

En Trendencias Kim Kardashian confiesa estar dispuesta a todo para estar joven… hasta «comer caca» (si fuera necesario) Cómo es el estilo de Kim Kardashian Intentar describir el estilo de Kim Kardashian en un solo adjetivo se convierte en misión imposible. Aunque a veces opte por looks sencillos y de fondo de armario (a su manera), la empresaria se atreve con todo, creando escuela y rompiendo con todas las normas establecidas. Pero si queremos definirlo en una sola palabra, diríamos que es extremado (o expensivo, a lo Rosalía).

Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Kim Kardashian: los mejores 23 looks vistos hasta la fecha Desde sus inicios Kim Kardashian no ha dejado indiferente a nadie, demostrando que es capaz de vestir cualquier tipo de prenda sin importar el qué dirán. He aquí un resumen de sus mejores 23 outfits vistos hasta la fecha.

Un catsuit como base esencial de su estilismo Hace unos meses anunciamos que los catsuits se convertirían en una pieza indispensable dentro del mundo de la moda y Kim Kardashian ha transformado ese término/estética. Convirtiéndolos en la base esencial de sus looks de fiesta, éste combina a la perfección con vestidos y prendas superpuestas que crean un atrevido contraste.

Sin embargo, también sabe cómo lucirlos como único estilismo para ensalzar el poder de versatilidad (y comodidad).

El cuero es la segunda piel de Kim Kardashian Las piezas de piel no pasarán jamás de moda y, aunque cada vez son más las firmas que optan por buscar nuevos materiales que imiten esa textura, Kim Kardashian ha demostrado que el cuerpo es su segunda piel. Con conjuntos versase o ajustadísimos al cuerpo, estos total looks negros lo tienen todo para noquear la personal.

La lycra es el tejido favorito de Kim Kardashian Contra todo pronóstico (y gracias a Balenciaga, firma de la que es imagen ) Kim Kardashian ha sentenciado cuál es su tejido favorito: la lycra. Brillante, ajustada y de colores explosivos, los total looks con este material brillan cn luz propia -e inspiran a miles de firmas en recrear sus atuendos-.

Adaptando la tendencia del Barbiecore a su día a día Muchos antes que acuñásemos el término Barbiecore , ya anunciamos la pequeña (gran) obsesión de la creadora de Skims . El rosa fucsia invadía su fondo de armario y lo hacía con estilo, personalidad y un derroche extra d originalidad.

Los looks de alfombra roja se visten de negro Ya sea para acudir a la boda de su hermana Kourtney Kardashian en Italia como para acudir a la alfombra de la Gala MET 2021 con uno de los estilismos más icónicos hasta la fecha: los looks de alfombra roja de color negro son todo un acierto.

