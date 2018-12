Kim Kardashian encendió las redes sociales con este diminuto bikini

Entornointeligente.com / Kim Kardashian publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que dejo muy poco a la imaginación.

Kim Kardashian es una de las mujeres más atractivas de la farándula y a pesar de que ha posado muchas veces desnuda, la socialité es capaz de deslumbrar en las redes una y otra vez.

A la protagonista del reality show Keeping up with the Kardashians, le encanta provocar reacciones en el mundo de las redes sociales y así preservar su título como una de las mayores influencers en este espacio virtual.

Hace unos días, Kim Kardashian compartió una nueva autofoto en la que lleva puesto un diminuto bikini rosado. La publicación la tituló con el siguiente mensaje: “necesito un rociado de bronceado”.

La fotografía fue tomada en su costoso closet, en el que se pueden observar centenares de bolsas de diseñador y parte de su calzado.

Esta foto causó revuelo en las redes, y hasta el momento ha acumulado más de tres millones de “me gusta” y decenas de comentarios de sus fanáticos.

I need a spray tan

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Dec 19, 2018 at 7:52pm PST

