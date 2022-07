Kim Kardashian asegura que sus estandares son alcanzable y la destruyeron

Entornointeligente.com /

¿Kim kardashian y sus hermanas olvidan sus privilegios de riqueza? Kim Kardashian y sus hermanas siguen dando de qué hablar, las empresarias enfrenta fuertes críticas en las redes sociales tras afirmar que sus estándares de belleza son «alcanzables» para otras personas olvidando su privilegios de riqueza .

«Si lo estoy haciendo, es alcanzable . Hay tantos estándares de belleza diferentes, ya sea Gwen Stefani, Jennifer López, Marilyn Monroe. Cuando era adolescente, el look era solo de rubios».

Luego vio a Salma Hayek, que era tan hermosa y tenía el pelo más oscuro, la piel más oscura y más curvas. Se parecía más a las Kardashian. «Mi mentalidad nunca fue como, los ves en la televisión o en las revistas y eliges quién quieres ser», dice ella. «Siempre fue: sé tú mismo, encuentra la belleza en todo «.

En una entrevista a Allure , la socialité conversó sobre los «irreales» cuerpos de belleza que promueven las celebridades en el Internet y cuando se le preguntó si se sentía responsable de aquello aseguró que cada quien elige lo quiere ser.

Tras bajar 16 libras en tres semanas para ponerse el vestido de Marilyn Monroe , la empresaria dijo que entiende que puede ser difícil para las personas tener compasión con ella y que siempre intenta cuidar su figura sin perjudicar su salud.

te puede interesar: HERMOSA- Rosmeri Marval y Aran publicaron las nuevas fotos de su pequeña hija, Arantza Si me estuviera muriendo de hambre y lo hiciera realmente poco saludable, diría que, por supuesto, ese no es un buen mensaje. Pero tenía un nutricionista, tenía un entrenador. Nunca he bebido más agua en mi vida. No veo las críticas para otras personas cuando pierden peso para sus papeles: son considerados genios en su oficio; Hay tantas cosas por ahí que no son exactas ni verdaderas», dijo.

Sin embargo estos fueron algunos comentarios en Twitter para la empresaria «Nada es alcanzable si necesitas ser absurdamente rico para acceder o realmente alcanzarlo . Puro delirio narcisista «, «Ella está tan fuera de contacto con la realidad «, «No, negativo», « ¡Solo un poco de botox y rímel en mi trasero! Tus viejas fotos todavía están por ahí amor «.

