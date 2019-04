Kim, dispuesto a la tercera cumbre con Trump

Entornointeligente.com / El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un , expresó su disposición para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump , comunicó la agencia surcoreana Yonhap, citada por la agencia rusa Sputnik.

“Si Estados Unidos propone celebrar la tercera cumbre de Corea del Norte y EEUU con una postura correcta y de una forma correcta, estaré dispuesto a volver a hacerlo”, dijo Kim, citado por el medio.

El dirigente norcoreano agregó que firmará un acuerdo solo si este satisface los intereses de Piongyang y Washington y es “justo y mutuamente aceptable”.

Kim señaló que esperará la decisión de EEUU hasta finales de este año.

El líder norcoreano indicó que los futuros acuerdos de Corea del Norte y EEUU dependen de la postura de Washington.

Kim denunció que EEUU exige acciones de Corea del Norte sin dar pasos algunos por su parte.

“Con tal enfoque podemos reunirnos cien, mil veces, pero no habrá avances”, dijo.

En junio pasado, los líderes de EEUU y Corea del Norte se dieron cita por primera vez en Singapur y se comprometieron a trabajar para normalizar las relaciones bilaterales y desnuclearizar la península de Corea .

Sin embargo, el proceso de distensión se atascó en los meses recientes.

La segunda reunión entre los presidentes Donald Trump y Kim Jong-un, celebrada en Hanói el 27 y el 28 de febrero, terminó de forma abrupta y sin un acuerdo, aunque las partes, según la Casa Blanca, quedaron en mantener más reuniones en el futuro.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, explicó que Corea del Norte no estaba preparada a dar más pasos a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

Trump de acuerdo Luego de esa iniciativa del mandatario norcoreano, Trump aceptó la propuesta y reafirmó que la relación entre ambos es “muy buena”, según escribió en su cuenta de Twitter.

Agregó que una tercera Cumbre “sería muy buena para entendernos plenamente dónde estamos cada uno”.

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2019

