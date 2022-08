Kiko Rivera arremete contra Isabel Pantoja: «Quizás se ha quedado sin saldo»

Entornointeligente.com /

L os problemas en la familia Pantoja son más que conocidos. Kiko e Isa no tienen ninguna relación con su madre, Isabel Pantoja, y Anabel, quien fue concursante en la última edición de ‘Supervivientes’, tampoco está pasando por su mejor momento tras romper con Omar Sánchez y reconocer unos disgustos con su primo.

Sin embargo, tras regresar de Honduras, Anabel pisó el plató de ‘Déjate querer’ y aseguró estar dispuesta a dejar atrás todos los conflictos familiares: «Estando en la isla, me he dado cuenta de que vivir con rencor es perder el tiempo. Además, la ‘sobrinísima’ se emocionó al hablar de su primo Kiko: «Hay que dejar a un lado el rencor, sus hijas no se merecen esto».

Kiko Rivera lanza un mensaje a su madre a través de Anabel Pantoja Tras escuchar las palabras de su prima, Kiko Rivera subió un story a través de su perfil de Instagram, en el que contestaba a Anabel. De paso, también mandaba un mensaje a Isabel Pantoja: «Estoy totalmente de acuerdo; es más, lo apoyo, pero díselo a la abuela quizás se haya quedado sin saldo…» .

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com