Kiko Hernández explota contra Ortega Cano: «Tiene un accidente, se carga a una persona, y Ana María Aldón…»

Entornointeligente.com /

E stán siendo semanas convulsas en la familia de Ortega Cano . El diestro entró hace unos días en directo en ‘Ya son las ocho’ para pedir a su hija Gloria Camila y Ana María Aldón que dejarán de hablar de él y de su vida privada en televisión. Se palpa que la familia de este y su mujer no se llevan bien.

Este martes en ‘ Sálvame ‘ iban a desvelar lo que sucedió en un encuentro que han tenido Ana María Aldón y la hija de su pareja, Gloria Camila y qué decisión ha tomado Ortega Cano para controlar a su mujer.

Kiko Hernández asegura que Ortega Cano tiene un problema muy gordo con Ana María Aldón y su familia Pero antes de revelarlo, Kiko Hernández ha cargado duramente contra el diestro en directo: «El problema lo tiene Ortega Cano que tiene una mujer que no la quieren en su familia, tiene una mujer que la desprecian, tiene una mujer que desde el minuto uno le dijeron que el hijo no era de él… Ortega Cano tiene un problema muy gordo porque su hija no acepta a Ana María Aldón «, comenzaba diciendo el colaborador.

Kiko Hernández se dirige a Ortega Cano: «Tan valiente delante de los toros y luego no eres capaz…» Pero Hernández no se iba a quedar ahí y siguió criticando a Ortega Cano : «Tan valiente delante de los toros, en vez de irte a Francia, tenías que quedarte en tu casa, hacer una reunión, juntar a tu mujer, juntar a tu hija , y a ver lo que queda ahí… en vez de escaparte e irte a recoger un premio, eso es lo que tenías que hacer», le recomendaba.

El colaborador tiene información sobre la reunión entre Ana María Aldón y Gloria Camila: «Solo voy a dar un titular de la reunión: le están haciendo la trece catorce a Ana María Aldón. Le están haciendo un lío que como caigas en su trampa, de esta no sales», adelantaba.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com