Kiev ve el ataque a Odesa como afrenta a ONU y Turquía

Las autoridades ucranianas reaccionaron a los ataques de este sábado contra el puerto comercial de Odesa y acusó a Moscú de haber «escupido» en la cara a la ONU y Turquía y de socavar al acuerdo sobre el grano alcanzado hace menos de 24 horas en Estambul.

Rusia deberá asumir «toda la responsabilidad» si se rompe ese acuerdo, indicó un portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, según el portal Ukrinfrom, para recordar el papel de supervisores del acuerdo del secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

«Es un ataque de Vladímir Putin ante al secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan», según el comunicado emitido por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oleg Nikolenko.

Rusia está «socavando» el acuerdo, destinado a establecer corredores para la exportación de cereales desde el Mar Negro, afirmó por su parte el asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, a través de su cuenta en Telegram.

Según fuentes del Ministerio de Agricultura, citadas por Ukrinfrom, en el puerto de Odesa hay cereales almacenados dispuestos para la exportación, aunque sin concretarse su volumen.

«No vamos a detallar esa carga, porque es competencia del departamento de Infraestructuras. Pero se están preparando los primeros envíos para mañana o pasado mañana», de acuerdo con ese medio.

Las reacciones de rechazo se extendieron asimismo a la diplomacia de Estados Unidos, cuya embajadora en Kiev, Bridged Brink, recordó a través de twiter que el acuerdo sobre los cereales no lleva firmado ni 24 horas y que Rusia debía rendir cuentas por lo ocurrido.

Las autoridades ucranianas informaron previamente este sábado de una serie de ataques rusos sobre el puerto comercial de Odesa, punto clave para la exportación de grano por el Mar Negro.

«El enemigo atacó el puerto comercial marítimo con misiles de crucero clase Kalibr. Dos misiles fueron derribados por las defensas ucranianas, mientras que dos golpearon la infraestructura del puerto», informaron fuentes ucranianas desde Odesa.

En ese primer comunicado se recordaba ya el papel clave de ese puerto para la exportación de cereales, así como el acuerdo alcanzado ayer en Estambul con Rusia en este ámbito.

Ese acuerdo, auspiciado por Turquía y Naciones Unidas, contempla un corredor marítimo para aliviar la crisis alimentaria provocada por el bloqueo ruso a los puertos ucranianos del Mar Negro.

Permitirá en concreto que buques de carga puedan exportar desde tres puertos ucranianos -el de Odesa, junto a los de Pivdennyi y Chornomorsk- alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados de silos.

El acuerdo fue suscrito en Turquía por el ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigu, y el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, en presencia de Guterres.

