Kiev pide a civiles evacuar el sur para lanzar ataques

KIEV/MOSCÚ/WASHINGTON, Efe

Ucrania ha instado a la población de la región meridional de Jersón a evacuarse con urgencia de cara a sus planes de lanzar una contraofensiva en el sur del país con el objetivo de liberar las zonas costeras del mar Negro controladas actualmente por las tropas rusas. «Está claro que habrá combates, fuego de artillería… por eso llamamos (a la gente) a que se vaya de manera urgente», dijo la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, en declaraciones a la televisión.

Escudos humanos La número dos del Gobierno ucraniano indicó que desde luego no puede decir cuándo comenzará la contraofensiva y recalcó: «Lo que sé a ciencia cierta es que allí no debe haber mujeres ni niños y que ellos no deben convertirse en escudos humanos». Las declaraciones de Vereshchuk se produjeron después de que el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, anunciara en el diario The Sunday Times que el presidente del país y comandante supremo de las FFAA, Volodímir Zelenski, había ordenado liberar las zonas ocupadas en el sur ucraniano. «Esta declaración en el espacio público no es casual, es una prueba de propósito de la parte ucraniana de pasar a la tercera etapa de la guerra: a la contraofensiva y la liberación de los territorios temporalmente ocupados», opinó el analista militar ucraniano Dmitro Sniguiriov en la cadena de televisión 1+1.

Avances ucranianos «Las fuerzas ucranianas continuaron aplicando presión localizada en la línea defensiva en el noreste de la región de Jersón, también posiblemente sin ganar terreno», escribió en Twitter el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según la portavoz del mando operativo «sur» del Ejército ucraniano, Nataliya Humenyuk, el avance de las tropas ucranianas en el sur del país es «lento, pero seguro». Humenyuk señaló que la situación en el frente sur se mantiene «estable» y que las fuerzas ucranianas están avanzando posiciones. Destacó además que el Ejército ucraniano ha logrado destruir puestos de mando rusos y centros logísticos como depósitos de municiones, combustible y lubricantes. Afirmó además que por el momento Rusia no está fortaleciendo su presencia militar en el sur del país, pero sí está reorganizando el material bélico del que dispone en esa zona, aunque lo hace con lentitud. «Somos conscientes de que buscarán maneras de reforzar las posiciones que controlan ahora,» dijo. Además, instó a la población civil a abandonar los territorios en los que se están produciendo hostilidades en Jersón y también Zaporiyia, en su mayor parte ocupada por Rusia. Según el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EEUU, las fuerzas rusas se encuentran en medio de una pausa operativa, que se caracteriza por una reagrupación de tropas para su descanso y por el intenso fuego de artillería en zonas críticas para crear condiciones para futuros avances. Esta valoración coincide con la de la inteligencia británica.

Nuevas armas «cambian el curso de la guerra», dice autoridad de Ucrania

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danílov, afirmó ayer que «la superioridad cuantitativa del Ejército ruso se compensa con la precisión de la artillería de cohetes ucraniana». «El armamento occidental para Ucrania ya cambia el curso de la guerra. ¡Y eso que aún no hemos empezado!», escribió Danílov, en una réplica a las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin. Mientras, la conducción de la «operación militar especial» rusa en Ucrania, suscita cada vez más críticas en los sectores nacionalistas radicales rusos, que demandan acciones más decididas, incluida una movilización. Sin ello, según Ígor Guirkin, el oficial retirado ruso que lideró la sublevación armada prorrusa en el Dombás en 2014, sin esa medida no habrá manera de ganar la guerra, pues «ya no fue posible hacerlo gracias a la tecnología».

Putin facilita a ucranianos a obtener la ciudadanía rusa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto que simplifica la concesión de la ciudadanía rusa para todos los ucranianos, según el documento publicado en el portal de información legal. Previamente, de este derecho gozaban los residentes en las repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk, así como los habitantes de las regiones ucranianas de Zaporiyia y Jersón, en el sur y parcialmente ocupadas por las tropas rusas, entre otras categorías de ciudadanos. «Los ciudadanos de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk (…) tienen derecho a pedir la ciudadanía rusa por la vía simplificada», reza el documento. Moscú reconoció a Donetsk y Lugansk como estados independientes el 21 de febrero, tres días antes de comenzar la ofensiva militar en Ucrania. EEUU: Irán se alista para enviar drones armados a Rusia

El Gobierno estadounidense dijo ayer tener información de que Irán se está preparando para entregar a Rusia cientos de drones para que Moscú los use en su ofensiva militar contra Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, señaló en una comparecencia ante la prensa que no tienen constancia de que esos aparatos hayan llegado ya a su destino, pero sí de que Irán prepara ese envío y que empezará a formar este mes a las fuerzas rusas en el uso de esos drones armados. «Esto es sólo un ejemplo de cómo Rusia se apoya en países como Irán», apuntó. Su revelación sobre los drones iraníes tiene lugar la víspera de que el presidente estadounidense, Joe Biden, viaje a Israel y Arabia Saudí, con el programa nuclear iraní como uno de los puntos principales de su agenda.

