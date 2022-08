Kiev diz que conseguiu repelir os avanços russos na região de Donetsk

Entornointeligente.com /

O Estado Maior ucraniano informou este domingo que as forças da Ucrânia conseguiram repelir os avanços russos na região de Donetsk, no leste do país, em direção às cidades de Slovyansk, Kramatorsk e Avdiivka.

Além disso, um deputado da região de Kherson, ocupada na maior parte pela Rússia, disse que as forças ucranianas conseguiram destruir um depósito de munições russo durante uma contra-ofensiva neste fim de semana.

As forças armadas russas, por sua vez, informaram que destruíram um depósito de munições na região ucraniana de Odessa, onde estavam armazenados lançadores de foguetes HIMARS dos Estados Unidos.

Subscrever Já as forças aeroespaciais russas destruíram um depósito de combustível na região de Zaporijia, onde estavam armazenados mais de 100 toneladas de diesel.

O exército russo adianta, num balanço, que as forças ucranianas perderam mais de 100 militares e sete veículos blindados nas regiões de Mikolaiv e Kherson.

A guerra foi desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano, que foi condenada pela generalidade da comunidade internacional.

